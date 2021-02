Grimmaer Feuerwehr rettet Schiffmühle aus der Mulde

Grimma

Es war fünf vor zwölf. Über Nacht hatten sich auf der Mulde erste Eisschollen gebildet. Höchste Zeit, dass die Schiffmühle bei starker Strömung in den sicheren Hafen gebracht wurde. Als der 70-Tonnen-Koloss am frühen Mittwochnachmittag das Ziel erreichte, konnte Thomas Sörnitz aufatmen. Ein mehrtägiger Kampf zur Rettung des Denkmals hatte ein gutes Ende gefunden: „Nein, so eine Bergung in beinahe allerletzter Minute hatten wir noch nicht“, sagte der Betreiber des schwimmenden Museums.

Auf den letzten Metern wurde die Schiffmühle gar zum Eisbrecher. Der Altarm der Mulde war bereits zugefroren. Jens Geißler im Feuerwehrauto musste sehr gefühlvoll Gas geben, um das sachsenweit bekannte Denkmal über die an einem Baum befestigte lose Rolle ins schützende Winterquartier zu schleppen. Nichts für Weicheier! Ganze Arbeit leisteten auch die „Bootsfahrer“ René Oelschläger und Uwe Kaiser, die die Mühle auf ihrer zweistündigen Fahrt mittels Seilwinden steuerten.

Bergung mit Hindernissen

Die Sicherung des auf Pontons schwimmenden hölzernen Bauwerks gestaltete sich schwierig. „Eigentlich wollten wir die Schiffmühle schon am Freitag reinholen“, sagte Grimmas Bauhofchef Stefan Schuricht. „Doch daraus wurde nichts.“ Zwei Stahlseile halten die Schiffmühle gewöhnlich fest. Eines ist auf der Höfgener Seite verankert, das andere am gegenüber liegenden Nimbschener Ufer. „Treibgut hatte sich in letzterem, quer durch den Fluss gespannten Seil verfangen. Schließlich gab es dem enormen Druck nach“, so Schuricht.

Das war auch der Grund, weswegen Feuerwehrleute die Mühle in den folgenden Tagen erst einmal provisorisch sichern und eingedrungenes Wasser aus dem Ponton pumpen mussten: „Seile lösen, neu spannen, fest verschrauben – eine ziemliche Knochenarbeit bei zweistelligen Minusgraden“, wusste Kamerad Steffen Preuß. Einsatzleiter Steffen Kunze und Oberbürgermeister Matthias Berger machten den vielen ehrenamtlichen Helfern ein Riesenkompliment.

Freude auch bei Uwe Andrich

Die städtische Mühle, die zwischen April und Oktober als Besuchermagnet gilt, geht auf die Initiative von Uwe Andrich zurück. Der aus Leipzig stammende Physiker und Betreiber der Denkmalschmiede Höfgen kennt das Erlebnishotel „Zur Schiffsmühle“ schon von Kindesbeinen an. „Jedes Jahr pilgerten meine Eltern und ich mindestens einmal hierher. Damals war es noch ein kleines Gasthaus. Wir saßen um einen Lindenbaum, es gab Biertische und leckere rote Fassbrause.“

Später zeigte ihm der einstige Wirt Steffen Sörnitz ein kleines gebasteltes Modell der Schiffmühle, Namenspatron des benachbarten Restaurants. Es war der Moment, als der Wissenschaftler beschloss, diese 1871 abgebrannte Mühle 1:1 wieder aufzubauen. Gesagt, getan. 1991 lief sie in der Akener Werft „vom Stapel“. Nach spektakulärem Transport wurde sie als zu diesem Zeitpunkt weltweit einzige in Betrieb befindliche Schiffmühle zu Wasser gelassen.

Technische Innovationen

Lange Jahre pumpte das Rad der Mühle das Wasser 50 Meter hinauf in die Zisterne des Aussichtsturmes, wodurch der Juttapark bewässert wurde und der Springbrunnen sprudelte. Inzwischen hat Windmüller Gunter Hanschmann am Denkmal einen Generator angebaut: „So erzeugt die Schiffmühle neuerdings Strom, den wir nutzen, um das Museum zu illuminieren“, sagt Thomas Sörnitz, der Geschäftsführer des gleichnamigen Hotels.

Der Erfolg des „Manövers Schneeflocke“ hatte viele Väter. Kranführer Mario Kunadt hob die kleine Brücke zum Museum an Land. Das Forstunternehmen Jassmann sicherte vom jenseitigen Ufer per Seil für Gegendruck, damit die Mühle auf ihrer Fahrt ins Winterquartier nicht vom Kurs abkam. Inzwischen gilt die aufwändige Bergung der Mühle in bitterkalten Wintern als alternativlos. Denn längst vorbei sind die Zeiten, als die „Freunde“ vom Rabenstein aus Handgranaten in die aufgetürmten Eismassen geworfen hatten, um zu verhindern, dass diese zur Staumauer werden.

Von Haig Latchinian / Birgit Schöppenthau