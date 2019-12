Auf „Melli“ folgt „Schelli“ – Grimmaer Feuerwehr tauft Einsatzfahrzeuge

Grimma

Eine Idee der Grimmaer Floriansjünger scheint zur guten Tradition zu werden. Fahrzeuge und größere Ausrüstungsgegenstände werden auf Namen von Gönnern, Förderern und Sponsoren getauft. „Den Anfang machte gleich nach dem ersten Hochwasser 2002 ein Rettungsboot, für dessen Schnellbeschaffung sich im besonderen Maße unser Oberbürgermeister Matthias Berger engagiert hatte, nachdem unsere alten Schlauchboote in der Flut untergingen“, erzählte Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Knoblich.

Erste Taufe nach der Flut 2002

Deshalb habe man damals das wichtige Rettungsgerät auf den Namen „ Matthias“ getauft. 2016 bekamen die Retter in der Not gerade noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest ein nagelneues Löschfahrzeug LF20 in ihre Fahrzeughalle gestellt. Damals höchstpersönlich vom Weihnachtsmann, alias Matthias Berger, und dessen Weihnachtsfrau, alias Ordnungsamtsleiterin Katrin Werner. Beide freilich entsprechend kostümiert, regten sie an, auch dieses Fahrzeug zu taufen.

Weihnachtsmann nebst Weihnachtsgattin, alias Matthias Berger und Katrin Werner, bringen das neue Löschfahrzeug persönlich vorbei, welches dann auf "Melli" getauft wird. Quelle: Frank Schmidt

Ein Taufpate war bereits ein Jahr später gefunden: Melanie Müller. Sie ist zwar bundesweit als Dschungelqueen bekannt geworden. Dass die gebürtige Muldestädterin jedoch auch eine langjährige Unterstützerin der Grimmaer Feuerwehr ist, sei weniger bekannt. „Warum sollte man das nicht mit einer Fahrzeugtaufe würdigen“, begründete die damalige Wehrleitung ihren Vorschlag. Und so wurde mit dem LF20 das erste Einsatzfahrzeug im Januar 2017 mit einer kleinen Zeremonie auf „Melli“ getauft.

Vier Drehleitern im Gesamtwert von 2,5 Millionen Euro werden 2018 mit großem politischen Bahnhof an die Kommunen Grimma, Borna, Wurzen und Groitzsch übergeben. Quelle: Frank Schmidt

„Und dann kam Mitte 2018 unsere lang ersehnte neue Drehleiter, genauer gesagt vier für den ganzen Landkreis, darunter je eine für Wurzen, Groitzsch, Borna und Grimma“, erinnerte Knoblich an den ganz großen Bahnhof zur Fahrzeugübergabe auf dem Grimmaer Markt. Auch dieses Fahrzeug sollte möglichst zeitnah getauft werden. Und auch dafür hatten sich die Kameraden schnell für einen ihrer Sponsoren entschieden: Markus Schellbach.

Sponsor wird für sein Engagement mit Fahrzeugtaufe geehrt

„Er betreibt in Grimma-Süd eine Firma für Autolackierung und steht uns immer und jederzeit für kleinere Reparaturen unkompliziert zur Verfügung“, rechtfertigte Knoblich im Namen seiner Kameraden diese Wahl. Nach Melli nun also „Schelli“, so nämlich wurde die Drehleiter zur diesjährigen Weihnachtsfeier der Grimmaer Feuerwehr getauft. Übrigens, unter beiden Namen Melli und Schelli steht noch ein Schriftzug, der besagt: „Kommt immer gesund zurück“.

