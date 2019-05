Grimma/Brandis

Das Busunglück am vergangenen Wochenende auf der A9 bei Leipzig schockierte die ganze Region. Es kann überall passieren. Doch wie gehen Feuerwehrkameraden, welche oftmals als Erstes an so einer Unfallstelle eintreffen, mit so einem Szenario um? Diese Frage stellte sich auch die Freiwillige Feuerwehr Grimma.

Die Kameraden betreuen nicht nur einen Autobahnabschnitt der A14, sondern haben zusätzlich auch innerhalb des Ortes und im ländlichen Raum mit dem Personennahverkehr zu tun. Verkehrsunfälle mit PKW und LKW mit eingeklemmten Unfallopfern gehören zum Alltagsgeschäft der Wehren an der A14.

Abschleppfirma aus Brandis stellt Übungswrack

Firmen wie die Abschleppprofis der Firma Berkner in Brandis unterstützen die Einsatzkräfte in der Vorbereitung auf diese Aufgabe, indem sie schrottreife Übungsfahrzeuge bereitstellen, an denen eine möglichst praxisbezogene Ausbildung möglich ist.

Realitätsnahe Ausbildung in Theorie und Praxis

Donnerstagabend konnten die Kameraden an einem ausrangierten Gelenkbus trainieren, und da zahlte es sich schon zu Beginn der nicht alltäglichen Ausbildung aus, dass es gut ist, wenn man Berufskraftfahrer im Personennahverkehr in den eigenen Reihen hat, die vor allem mit dem Aufbau von Bussen vertraut sind und wissen, welcher Hebel zu betätigen ist, damit zum Beispiel Türen im Unfall schnell geöffnet werden können.

Doch wie verschafft man sich Zugang ins Innere, wenn sich Türen nicht mehr öffnen lassen? Genau das wurde trainiert. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde in die Seite des Busses ein Zugang geschnitten und die Rettung von Menschen mit einem Übungsdummy trainiert. Auch die patientengerechte Rettung über die massive Frontscheibe war Teil der Übung. Wie entfernt man das Glas möglichst splitterfrei? Welches Rettungsmittel ist das Beste? Viele Fragen wurden an diesem Abend durch die realitätsnahe Ausbildung beantwortet. Und die Hoffnung aller Beteiligten war, dieses neu erworbene Wissen niemals einsetzen zu müssen.

Von Sören Müller