Grimmaer Fitness-Studio Injoy moernisiert in Corona-Zwangspause

Ungünstiger konnte der Neustart kaum fallen. Wie berichtet, übernahm Anfang des Jahres die neu gegründete Gesundheits- & Fitnesszentrum Muldental Gesellschaft das Grimmaer Injoy vom insolventen Vorgängerbetrieb. Nach dem Lockdown im Frühjahr muss Geschäftsführer und Mitinhaber Jeffrey Krautz jetzt aber schon zum zweiten Mal die Türen des Fitnessstudios geschlossen halten. Doch er steckt den Kopf nicht in den Sand und begreift die Situation auch als Chance. „Wir nutzen die Zeit für Veränderungen, die uns in der Zukunft helfen.“

Zweiter Kursraum und Phyiotherapie

„Wir haben im Frühjahr viele Themen in die Hand genommen, die im Club-Alltag schwierig umzusetzen sind“, sagt der 31-Jährige. Neben Verschönerungsarbeiten in den Trainingsbereichen wurde der Empfang neu organisiert. Zwei Dinge hebt Krautz hervor. Zum einen ist ein zweiter Kursraum entstanden. Zum anderen arbeitet seit 2. November das „Physiotherapie-Zentrum am Weinberg“ unterm Injoy-Dach – als eigenständige Firma. Physiotherapeut Sven Steinmetzger darf auch während des Lockdowns Behandlungen vornehmen.

Unter dem Dach des Grimmaer Fitness-Studios Injoy arbeitet seit Anfang November 2020 auch eine Physiotherapie. Quelle: Frank Prenzel

Die frühere Physiotherapie war noch vor dem Konkurs von Injoy med geschlossen worden. „Wir haben sie modernisiert und wieder eröffnet“, so Krautz. Drei Behandlungsräume und ein Gymnastikraum stehen zur Verfügung. Neben dem Fitness- und Gesundheitssport lässt sich Krautz zufolge nun auch der therapeutische Bedarf im Haus abdecken.

„Wir wollen uns durch Corona nicht zurück drängen lassen“

„Wir wollen wachsen und uns durch Corona nicht zurück drängen lassen“, bekräftigt der junge Geschäftsführer. „Wir sind als gesundes Unternehmen gestartet und weiter gesund.“ Das Mittel der Kurzarbeit und die staatlichen Corona-Hilfen sind für Krautz aber schon wichtig. Dass es seine Firma im November vorigen Jahres noch nicht gab, soll im neuen Lockdown kein Nachteil sein. Zunächst hieß es, wegen der Pandemie geschlossene Firmen könnten 75 Prozent ihrer vorjährigen November-Einkünfte geltend machen. Laut Krautz ist diese Regelung geändert worden, zur Berechnung seien nun auch andere Monate oder ein Durchschnitt möglich. „Die Beantragung läuft über meinen Steuerberater.“

Treue Mitglieder in Grimma in der Corona-Zeit

Vor allem aber ist es die Treue der Mitglieder, die Krautz und sein 20-köpfiges Team so zuversichtlich stimmen. „Es ist uns gelungen, den Mitglieder-Stand trotz Coronas zu halten.“ Das sei die Basis und ermögliche die Investitionen. Während der Schließzeit setzt das Injoy auch auf Online-Angebote für zu Hause, um seine Fitness-Kunden bei der Stange zu halten.

Im November-Lockdown lässt das Injoy ebenfalls keine Zeit verstreichen. Mitarbeiter würden geschult und weitere Arbeiten vorgenommen, erläutert der junge Unternehmer. Bislang hoffte er, am 1. Dezember wieder öffnen zu dürfen. Klarheit darüber hat er erst mit der Ministerkonferenz am 25. November. Es scheint so, als werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verlängert und verschärft.

Jeffrey Krautz, Geschäftsführer des Grimmaer Fitness-Studios Injoy, lässt die Corona-Zwangspause nicht ungenutzt verstreichen. Quelle: Frank Prenzel

Sollte der Betrieb wieder erlaubt werden, dürfen sich nach dem Hygienekonzept dürfen neben dem Personal maximal 50 Personen im Haus aufhalten. Per Karten-Ausgabe kontrollieren die Injoy-Mitarbeiter, wie viele Leute sich in welchen Bereichen aufhalten. Um Abstände zu wahren, wurden einige Kardiogeräte ins Lager gestellt, andere müssen beim Training frei bleiben. Ein Lüftungskonzept sorgt für Durchzug, und die Mitarbeiter tragen durchgehend Maske.

Von Frank Prenzel