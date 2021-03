Grimmaer Frischemarkt startet in die neue Saison

Grimma

Ein Hauch von Normalität wehte am Sonnabendvormittag über den Grimmaer Marktplatz. Der Grund dafür: Der Frischemarkt feierte Corona zum Trotz seine Premiere in diesem Jahr und lockte auch so manchen Kunden von etwas weiter her ins Zentrum der Muldestadt.

Wie etwa Familie Nitzschke aus Pomßen. „Ein solcher Markt ist in Zeiten wie diesen, wo sonst nicht allzu viel los ist, schon so etwas wie ein kleines Highlight“, sagte Andreas Nitzschke. Man habe sich als Familie zwar notgedrungen mit dem Lockdown und dem weitgehenden Zurückgeworfensein in die eigenen vier Wände arrangiert, schön sei aber etwas anderes.

Katharina und Andreas Nitzschke aus Pomßen mit Sohn Niklas. Quelle: Roger Dietze

Schlechte Umsätze und Frost

Alles andere als schön waren auch die vergangenen Tage für Gärtner Peter Lindner, der zur Stammhändlerschaft des Grimmaer Frischemarktes gehört. „Als ob die schlechten Umsätze in der jüngeren Vergangenheit nicht schon genug gewesen wären, sind jetzt auch noch viele Pflanzen erfroren“, klagte der Einheimische. Zudem machen die anhaltend kalten Temperaturen seinen potenziellen Kunden nicht unbedingt Lust auf die Hobbygärtnerei, fügte er hinzu.

„Aber selbst wenn die Geschäfte derzeit brummen würden, könnten wir die Ausfälle, die uns der Lockdown beschert hat, nicht kompensieren“, berichtete Lindner. Zwei Monate habe er zwischenzeitlich seine Gärtnerei ganz schließen müssen. Zudem haben die Supermärkte die Chance genutzt, um ihre Blumen- und Pflanzenangebote auszubauen, ärgerte er sich. „Immerhin scheint jetzt der Winter, endlich auf dem Rückzug zu sein.“

Durchwachsene Geschäfte: Das kühle Wetter lockt nicht allzu viele Hobbygärtner an Peter Lindners Stand. Quelle: Roger Dietze

Bestes Weihnachtsgeschäft

Keinen Grund, dem Winter böse zu sein, hat Uwe Koschnig von der in Nerchau ansässigen Muldentaler Wachtelfarm. „Wir haben im November einen mit Vor-Corona-Zeiten vergleichbaren Umsatz verzeichnet, und unser Weihnachtsgeschäft lief besser als alle Weihnachtsgeschäfte zuvor“, freute er sich. Auch sein Nerchauer Automat erfreue sich einer ungebrochen großen Beliebtheit, sodass er mit dem Bestücken kaum hinterherkomme. „Zweifellos gibt es einen Trend zu regionalen Produkten, von dem wir profitieren.“

Regionalität ist auch Familie Blume aus Beucha wichtig, weshalb sie zu den Stammkunden auf dem Grimmaer Frischemarkt gehört. „In unserer Ecke gibt es leider kein vergleichbares Angebot, sodass wir seit einigen Jahren regelmäßig nach Grimma fahren“, sagte Simone Blume. Ein zartes Gefühl von Normalität wollte sich bei ihr und Ehemann Matthias am Sonnabend aber nicht so recht einstellen. „Man sieht die Masken in den Gesichtern der Marktbesucher und wird damit permanent daran erinnert, in welcher Situation wir uns befinden“, so die beiden unisono.

Manche Besucher nerven Masken

Bei Paula Strunz wollte aus diesem Grund ebenfalls keine große Freude bei ihrem Frischemarkt-Einkauf aufkommen. „Ich bin wirklich nur deshalb da, um das Nötigste einzukaufen. Denn wenn ich die ganzen Maske tragenden Leute sehe, dann werde ich noch deprimierter, als ich es eh schon bin“, so die 38-jährige Grimmaerin. Hans-Rainer Mohaupt hingegen fechten die Umstände eher weniger an: „Ich habe mich an die Masken gewöhnt und bin froh, dass mit dem Frischemarkt wieder ein Stück Normalität in den Alltag zurückgekehrt ist“, so der Nerchauer.

Termin: Jeden dritten Sonnabend im Monat bieten regionale Händler beim Grimmaer Frischemarkt in der Innenstadt ihre Waren an. Von 8 bis 12 Uhr ist geöffnet.

