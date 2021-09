Grimmaer Fußballer laden zum langen Traditionscup-Wochenende

Grimma

Das Wochenende vom 17. bis 19. September steht in Grimma ganz im Zeichen des traditionsreichen Grimmaer Fußballs. Am Freitag gibt es im neuen Husaren-Sportpark nach der Eröffnung um 19.30 Uhr ein Spiel der Oberliga-Elf gegen eine Sponsoren-Auswahl. 21 Uhr beginnt eine Willkommensparty im Festzelt: die Housenight-Opening-Party mit DJ Tonsen & DJ Flexx. Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit.

Am Sonnabend findet ab 9 Uhr der Traditionscup mit Akteuren statt, die für Motor Grimma, den SV 1919 Grimma oder den FC Grimma auf dem Platz standen. Das Turnier wird auf mehreren Plätzen auf Kleinfeld ausgetragen. Zum Höhepunkt trifft um 17.30 Uhr eine Auswahl Grimmaer Fußballhelden auf die Traditionsmannschaft des 1. FC Lok Leipzig. Die Messestädter reisen mit ihren Ikonen aus glorreichen Europapokal- und Bundesligazeiten an, darunter Frank Baum, Ronald Kreer, Wolfgang Altmann und Torsten Kracht.

Sportlerparty schließt sich an

Ab 20 Uhr folgt die Sportlerparty im Festzelt. Der Sonntag steht beim Traditionscup-Wochenende ab 9 Uhr zunächst ganz im Zeichen der Familie. Für die Kinder befinden sich auf dem Gelände mehrere Attraktionen: Neben Fußball-Billard, Fußball-Darts und Hüpfburg besteht die Möglichkeit Autos, zu bemalen. Ältere dürfte der Frühschoppen locken. Weiterhin finden zwei Nachwuchsspiele statt. Abgerundet wird das Wochenende am Sonntag, wenn um 14 Uhr das Oberliga-Heimspiel der Herren-Mannschaft angepfiffen wird.

Wer erinnert sich nicht an den Aufstieg von Motor Grimma im Jahr 1984 in die DDR-Liga, an den Oberliga-Aufstieg des SV 1919 Grimma 1997 oder an die Rückkehr des FC Grimma in die Oberliga vor zwei Jahren? In den vergangenen Jahrzehnten fanden zahlreiche brisante Duelle in der Muldestadt statt – Traditionsclubs wie Dynamo Dresden, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg, Hallescher FC, VfB Leipzig, FC Sachsen Leipzig oder FSV Zwickau gaben in Grimma ihre Visitenkarte ab und erlebten im Stadion der Freundschaft so manches blaues Wunder.

