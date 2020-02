Grimmaer Hardcore-Band ist Nummer 1 auf Musiklisten

Grimma

Dass ihre Lieder bei Radiosendern keine Chance haben, wissen sie. „Uns ist bewusst, dass unsere Musik nur für die Szene ist“, sagt Bassist Niels Erlecke. Und zwar für die Hardcore-Szene. Nun hat die Grimmaer Band „20 Liter Yoghurt“ nach zwei EPs – kleinere Platten – ihr erstes Album veröffentlicht. Am 8. Februar wird das in der Alten Spitzenfabrik mit einer sogenannten Release Show, wohl am besten übersetzt mit Veröffentlichungskonzert, groß gefeiert.

Band gründete sich 2013 in Grimma

2013 gründete sich die Band aus damaligen Grimmaer Schülern, die der Spaß an Musik zusammen führte. Nach dem Unterricht holten sie ihre Instrumente hervor, um zu proben und eigene Songs in die Welt zu setzen. Mit Niels Erlecke (Bass, 22), Jonas Richter (Gitarre, 22) und Erik Tschiedel (Schlagzeug, 21) sind noch drei Gründungsmitglieder dabei. Daniel Peisker (Gesang, 23) löste 2015 Startsänger Arne Siegel ab.

Die Grimmaer Band „20 Liter Yoghurt“ gab jetzt ihr erstes Album heraus: Daniel Peisker, Niels Erlecke, Erik Tschiedel und Jonas Richter (von links). Quelle: Oliver Richter

Der erste Auftritt ging im Mai 2014 in der „Alten Feuerwehr“ in Grimma über die Bühne. Mittlerweile blickt die Band der linken Subkultur auf 73 Konzerte. Meist sind die Vier im mitteldeutschen Raum zu hören, traten aber auch schon in Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Prag auf. Manchmal seien es Festivals, erzählt Sänger Peisker, der als Verwaltungswissenschaftler im Baurecht arbeitet und demnächst berufsbegleitend seinen Master in Politikwissenschaften machen will. Oft werde aber abends in Jugendclubs gespielt. Tief im Gedächtnis geblieben sind die Release Show zur zweiten EP 2017 im Jugendzentrum Leisnig und der Auftritt beim Grimmaer Crossover Festival im gleichen Jahr. „Das war krass“, so Erlecke, der soziale Arbeit studiert.

Beobachtung in Grimmaer Supermarkt

Das unfreiwillige Missgeschick eines kleinen Kindes steht für den ungewöhnlichen Bandnamen Pate. Drei von ihnen beobachteten seinerzeit, wie der Bube im Grimmaer Kaufland ausrutschte und in ein Joghurt-Regal fiel. „Das fanden wir witzig, ein tieferer Sinn liegt nicht darin“, meint Erlecke. Inzwischen schätzt die Band aber auch einen damit verbundenen Vorteil. Auf digitalen Musiklisten „ist die 20 immer ganz oben, noch vor dem A“, lacht Peisker.

Musiker leben inzwischen in Leipzig

Auch wenn alle vier Hobbymusiker mittlerweile in Leipzig leben, fühlen sie sich als Grimmaer Band. Sie proben einmal wöchentlich in der Muldestadt und sind eng verbunden mit dem Dorf der Jugend. Die Band tickt links. Das gibt Peisker, der die Texte schreibt, unumwunden zu. Die Botschaft ihrer Lieder ist eine Mischung aus Gesellschaftskritik und Selbstreflexion. „Der Rechtsruck beschäftigt uns sehr“, betont der Sänger. „Wir sprechen uns klar gegen jede Diskriminierung aus.“ Auch die zehn Lieder auf dem neuen Album „Allways trying to fit“, an dem die Band eineinhalb Jahre arbeitete und deshalb in der Öffentlichkeit kürzer trat, erzählen vom Engagement gegen Rechts, der drohenden Klimakatastrophe, toxischer Männlichkeit und Gleichgültigkeit. In drei Tagen in den Leipziger Heartware Studios eingespielt, wurden dem Album erstmals Erklärtexte beigefügt. Auch darin formulieren die Musiker ihren Wunsch an eine solidarische Gesellschaft.

Die Grimmaer Band „20 Liter Yoghurt“ hat jetzt ihr erste Album heraus gebracht. Hier das Cover. Quelle: Band

„20 Liter Yoghurt“ covert nicht, spielt nur eigene Songs, von denen es inzwischen 24 gibt. Weil die Truppe beim Hardcore-Punk, wie sie meint, durchaus auch melodische Töne anschlägt, hat sie für sich ein eigenes Label gefunden: Heartcore – in Bezug aufs Herz. Das neue Album, das am 17. Januar veröffentlicht wurde und kostenlos auf Spotify, YouTube und Band.camp zur Verfügung steht, gibt es Greifbar nur als Langspielplatte (Auflage 500 Stück) und Kassette (100). Diese Tonträger seien in der Szene sehr beliebt, sagt Gitarrist Richter, der ein Studium für Medientechnik absolviert. Von ihm kommen übrigens die kompositorischen Grundideen, die dann gemeinsam arrangiert werden.

Konzert zum neuen Album in der Spitzenfabrik

Mit der Release Show am 8. Februar, für die sich um 19 Uhr die Türen öffnen, soll der Veranstaltungsraum in der Alten Spitzenfabrik eingeweiht werden. Fertig ist er damit aber noch nicht.

Oh wow, in genau einer Woche ist schon Releaseparty! 🎊🥳🎊 Ein guter Anlass, um an unser letztes Konzert in der Alten... Gepostet von 20 Liter Yoghurt am Samstag, 1. Februar 2020

Der Weiterbau soll durch weitere fünf Konzerte bis zum Sommer finanziert werden. Mit der letzten Mugge, so die Pläne der Leute im Dorf der Jugend, soll alles vollbracht sein.

Plakat für die Release Show. Quelle: Band

„2020 und 2021 werden für uns Konzert-Jahre“, blickt Erlecke voraus. „Wir werden mit dem neuen Album im Rücken viel spielen.“ Dabei will die Grimmaer Band, die einen Facebook-Account hat und mit einer eigenen Homepage online geht, auch international touren – in Europa.

Von Frank Prenzel