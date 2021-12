Grimmaer Initiative „Baum-Wege“ räumt 10.000 Euro ab

Grimma

Die Grimmaer Initiative „Baum-Wege“ hat beim diesjährigen eku-Zukunftspreis 10.000 Euro abgeräumt. „Das ist eine grandiose Summe und ein großartiges Startkapital“, freut sich Doris Bormann-Mayer. Das Geld werde zu 100 Prozent in Pflanzungen, Bäume und Pflege gesteckt, kündigte sie an.

Frauen-Quartett an der Spitze der Initiative

Doris Bormann-Mayer, eine Ingenieurin für Garten- und Landschaftspflege, die derzeit als freiberufliche Seminarleiterin ihr Geld verdient, hält mit der Zschoppacher Ortsvorsteherin Ursula Rauwolf, der Saftmanufaktur-Inhaberin Kerstin Lieber und der Sozialarbeiterin Sylvia Kurz die Fäden der „Baum-Wege“-Bewegung in der Hand. Die im Frühjahr ins Leben gerufene Bürgerinitiative möchte die vielen Ortschaften der Stadt und ihre Bewohner durch grüne Alleen miteinander verbinden und die Landschaft aufwerten. Das große Ziel ist, für jeden Grimmaer einen Baum in die Erde zu bringen. „Das ist kein Kurzstreckenlauf, sondern ein Marathon über Jahre hinweg“, bringt Bormann-Mayer ein treffendes Bild.

Teilnehmer einer Baumpflanzung der Grimmaer Initiative „Baum-Wege“. Quelle: Frank Prenzel

Um den diesjährigen eku-Zukunftspreis des Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft gab es 256 Bewerbungen. Zahlreiche Projekte wurden mit einem Preisgeld bedacht, das von 2500 bis 20.000 Euro reicht. Am 9. Mai kommenden Jahres sollen die erfolgreichen Projekte ein einer öffentlichen Auszeichnungsveranstaltung in Leipzig vorgestellt werden.

Discovering Grimma Für seine Idee „Discovering Grimma – die Tabletrallye für ein nachhaltiges Bewusstsein“ hat der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig einen eku-Zukunftspreis in Höhe von 2500 Euro erhalten. Discovering Grimma ist eine per Tablet geführte Stadtrallye, bei der die Spielenden für das Thema der nachhaltigen Entwicklung in der eigenen Stadt sensibilisiert werden sollen. „Wir machen die Stadt zum Spielfeld! Die Spielenden treten gegeneinander an und gehen gleichzeitig auf Entdeckungsreise durch den eigenen Lebensraum“, beschreibt der Kinder- und Jugendring sein Projekt. „Angeleitet durch eine App lösen die Jugendlichen motivierende Aufgaben mit Challenge-Charakter, suchen bestimmte Orte auf und bekommen ein Verständnis für globale sowie lokale Herausforderungen zum Thema der Sustainable Development Goals (SDGs) der UN. Spielerisch setzten sie sich mit den vielfältigen Nachhaltigkeitsthemen auseinander, werden über lokale Lösungsmöglichkeiten informiert oder bewerten diese kritisch. Auch bietet die Tour Raum für Austausch in der Gruppe und eigene Lösungsideen.“

Bei Roda wurzeln jetzt junge Pflaumenbäume

Die „Baum-Wege“-Idee geht von der Zschoppacher Ortsvorsteherin Rauwolf aus. Die frühere Diplom-Agraringenieurin ist ebenfalls vom Fach. Inzwischen sind im Schriftverkehr-Verteiler schon 56 Personen gelistet, zudem wurde eine Datei mit wichtigen Behörden und Ansprechpartnern angelegt. Im Herbst gab es auch die zwei ersten Pflanzaktionen – bei Zschoppach, wo an drei Standorten 15 Bäume nachgepflanzt wurden, und zwischen Roda und Gaudichsroda, wo nun 40 junge Pflaumenbäume wurzeln. Für letztere Aktion wurden bereits rund 2000 Euro des Preisgeldes eingebracht. Jeder Baum kostete 40 Euro, zudem werden zum Schutz um jedes Gewächs Dreiböcke gesetzt – und ein Holzbrett mit eingebranntem Schriftzug weist auf die Initiative hin. Die Schilder entstehen im Werkunterricht dreier Schulen der Region, die an der Seite der Umweltfreunde stehen.

Für die Bäume der Grimmaer Initiative „Baum-Wege“ fertigen Schüler im Werkunterricht Holzschilder an. Quelle: Privat

Ohnehin erfährt die Initiative schon jetzt große Unterstützung. Neben Sachspenden landeten bislang rund 2400 Euro im Topf. Zu den maßgeblichen Förderern gehören die Stadträte Steffen Richter als Landwirt und Johannes Heine mit seiner Firma (beide Freie Wähler). „Wir arbeiten mit hiesigen Baumschulen zusammen und streben eine Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt in Wurzen an“, nennt Bormann-Mayer ein weiteres Beispiel.

In Grimma soll breites Bündnis erwachsen

Die Baumfreunde möchten sich noch breiter aufstellen, ein Netzwerk schaffen und vom Knowhow anderer profitieren. Auch deshalb wurde die Initiative Mitglied im Verein „Alleenforum-Sachsen“, der sich im September gründete und in dessen Vorstand Bormann-Mayer rückte. „Dem Verein geht es vornehmlich um politisches Engagement“, so die Grimmaerin, die sich vor wenigen Tagen auch an einer Online-Tagung der European Avenue Working Group beteiligte. Für Ideen, das Thema intensiver in die Öffentlichkeit zu tragen, sei das „eine gute Inspiration“ gewesen. Vor wenigen Tagen ging zudem die Webseite www.baumwege-grimma.de online und wurde mit dem Internet-Auftritt der Stadt Grimma verlinkt. Letztlich soll ein breites Bündnis erwachsen. Diesem Ziel dient auch ein Spendenbrief an mehrere Unternehmen der Stadt, der in diesem Monat verteilt wurde.

Auch Baumpaten werden gesucht

Gepflanzt wird erst wieder im nächsten Herbst, eine Jahreszeit, wo die Startbedingungen für junge Bäume am besten sind. Bis dahin möchte die Initiative weitere Flächen ordern und viel Vorlauf schaffen. „Ganz wesentlich ist uns aber auch die jahrelange Pflege“, bekräftigt Bormann-Mayer. Schließlich sollen die Straßenbäume prächtig gedeihen. Baumpatenschaften bieten dazu eine Möglichkeit.

Von Frank Prenzel