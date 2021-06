Grimmaer Kino erwacht aus Dornröschenschlaf

Grimma

Acht lange Monate blieb das Grimmaer Central-Theater verwaist. Am Donnerstag nun starten Inhaber Thomas Hildebrand und sein Mitarbeiter David Kauerauf neu durch – zeitgleich mit den allermeisten anderen Kinos in Deutschland. Damit erwachen auch im Haus in der Nicolaistraße die Vorführ-Computer aus dem Dornröschenschlaf.

Überbrückungshilfen retten Grimmaer Kino

Er sei gut über die Zeit gekommen und habe viele Stunden auf seinem Gartengrundstück in Bahren verbracht“, meint Hildebrand. Das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Nicht nur, dass er sich kurz nach Weihnachten einen Wirbelbruch zuzog. Seine Gedanken werden auch öfter um die Zukunft des Spielbetriebs gekreist sein. Hin und wieder schaute er nach dem Rechten. Fakt ist: Ohne die staatlichen Überbrückungshilfen wäre es wohl für immer Dunkel auf den zwei Leinwänden geblieben. Der 58-Jährige beglich damit die laufenden Kosten für das Kino und das gegenüber liegende Café „Filmriss“.

Café Filmriss in Grimma bleibt geschlossen

Das Café indes bleibt weiterhin geschlossen. Tina Beger suchte sich aufgrund der ungewissen Situation einen neuen Job in Leipzig, so dass Hildebrand jetzt noch keine Lösung für die Bedienung hat. Trotz monatelanger Kurzarbeit hielt aber David Kauerauf zur Stange. Der Grimmaer steht schon seit 20 Jahren an Hildebrands Seite und ist froh, dass es endlich wieder losgeht. Es kribbele ihm in den Fingern, so der 41-Jährige, der einstmals den Beruf des Malers erlernte, den es dann aber an Kinokasse und Vorführgerät zog. „Ich bin schon immer kinoverrückt und habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Im großen Saal: Grimmas Kinobetreiber Thomas Hildebrand. Quelle: Frank Prenzel

Popcorn, Nachos, Chips und Getränke dürfen an der Kinokasse wie in Vorcorona-Zeiten verkauft werden. Am Montag wurden die ersten Knabbereien angeliefert, allein drei 23-Kilo-Säcke mit Popcorn. Die Getränke holte Hildebrand am Mittwoch vom Großhändler. Gemeinsam mit Kauerauf nutzte er die letzten Tage, Vorbereitungen zu treffen und die Technik zu überprüfen. Er sei gespannt, wie der Kinobetrieb wieder anläuft, sagt Hildebrand und hofft zugleich, dass im Herbst keine vierte Welle erneut alles zum Erliegen bringt. Seinen Optimismus will er sich nicht nehmen lassen.

Der neue „Bond“ soll Ende September kommen

Die Filme, die in der ersten Kinowoche gezeigt werden, landeten schon via Internet an. „Peter Hase 2“ sollte eigentlich der Osterfilm 2020 sein, kommt nun aber erstmals in die Lichtspielhäuser. „Yakari – der Kinofilm“ lief im Herbst gerade mal vier Tage, so dass ihn Hildebrand jetzt noch einmal auflegt. „Catweazle“ und „A Quiet Place 2“ füllen das Abendprogramm im kleinen und großen Saal. „Ich hoffe, dass die Filme ziehen. Ab 15. Juli läuft dann ,Fast & Furious 9’, das ist der erste Blockbuster nach Corona“, so der 58-Jährige. Der mehrfach verschobene neue „Bond“ soll Ende September in die Kinos gekommen.

Kein Test, aber Kontakterfassung

Wer ins Grimmaer Kino will, das nur Mittwoch Ruhetag hat, braucht derzeit keinen Test. Am Platz kann die Maske abgesetzt werden. Allerdings muss eine Kontakterfassung gewährleistet sein. Hildebrand zufolge ist das auch über die Corona-Warn-App oder die Hereinspaziert-App möglich. Nach wie sind einige der 42 Plätze im kleinen und der 134 Plätze im großen Saal gesperrt und werden beim Ticketkauf im Internet oder an der Kasse vom System ausgeblendet. Damit soll der Abstand gewahrt werden.

Von Frank Prenzel