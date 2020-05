Grimmaer Kunstfreunde wollen Ruddigkeit ausstellen

Grimma

Auch die Kunst hat in Zeiten eines weltweiten Virus einen schweren Stand. Ausstellungen und Kunstgespräche zu organisieren, die viele gleichgesinnte Menschen zusammenbringen, ist derzeit nur sehr eingeschränkt möglich.

Hautnah erlebt man den Spagat zwischen Hingabe zur Kunst und Kontaktbeschränkung aufgrund des Coronavirus in diesen Tagen beim Förderkreis für Kunst und Kultur in Grimma, der die Rathausgalerie im Zentrum der Muldestadt betreibt. Kaum war im März die Vernissage zur neuen Ausstellung mit Beiträgen von Stipendiatinnen des Künstlergutes Prösitz eröffnet, da musste die kleine, aber feine Einrichtung am Marktplatz auch schon wieder im Zuge des allgemeinen Corona-Lockdowns ihre Türen schließen.

Laufende Ausstellung in Grimma verlängert

„Am dritten Mai-Wochenende haben wir sie wieder geöffnet, aber das Besucherinteresse hält sich nicht zuletzt wegen Corona in Grenzen, da viele unserer Stammbesucher fortgeschrittenen Alters sind“, berichtet der Förderkreis-Vorsitzende Peter Schäfer, der die Gelegenheit nutzt, um noch einmal die Werbetrommel zu rühren. „Wir haben die Ausstellung bis zum 3. Juni verlängert.“ Und damit weit über den 16. Mai hinaus, an welchem Tag ursprünglich die Vernissage der Folge-Ausstellung mit Werken des Leipziger Künstlers Frank Ruddigkeit geplant war.

Förderkreis verzichtet bis Jahresende auf Vernissage

„Momentan sind wir hinsichtlich der zweiten Jahreshälfte am Basteln“, beschreibt Schäfer die aktuelle Situation. Sicher sei nur, dass es bis Jahresende keine Vernissage, als offizielle Ausstellungseröffnungen mit dem Künstler, geben wird. „Wir begrüßen zu diesen Anlässen in der Regel zwischen 60 und 100 Gäste, was in diesen Zeiten und noch dazu in unserer kleinen Galerie undenkbar ist“, so der Förderkreis-Vorsitzende. Alternativ möglich wären Ausstellungen ohne Vernissagen, diesbezüglich aber noch zu klären sei, ob sich dies die jeweiligen Künstler vorstellen könnten. „Bei Herrn Ruddigkeit kommt erschwerend hinzu, dass er im Rollstuhl sitzt und der Kontakt über seinen Sohn in Berlin läuft“, berichtet Schäfer, der aber den festen Willen seines Förderkreises unterstreicht, auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten das kulturelle Leben der Muldestadt zu bereichern.

Werke von Ruddigkeit an der Mulde bekannt

„Dieses unser Ziel haben wir auch gegenüber der Stadt entsprechend kommuniziert.“ Käme die Ruddigkeit-Ausstellung allen Corona-bedingten Widrigkeiten zum Trotz doch noch zustande, dann würde in der Rathausgalerie ein Künstler ausstellen, dessen Schaffen mit großer Wahrscheinlichkeit den meisten der älteren Muldentaler zumindest im Hinblick auf zwei konkrete Werke vertraut sein dürfte. Zum einen schuf der heute 81-jährige gebürtige Ostpreuße gemeinsam mit seinen Künstler-Kollegen Klaus Schwabe und Rolf Kuhrt das 1973 anlässlich des Neubaus der Leipziger Universität errichtete Bronzerelief mit dem Titel „Aufbruch“, das vor 14 Jahren demontiert wurde und sich heute am Campus Jahnallee befindet. Und zum anderen das Relief zur Geschichte des Leipziger Marktplatzes, das zu seinen Hauptwerken zählt.

Von Roger Dietze