Grimmaer Linke verjüngt ihren Vorstand weiter

Grimma

Der 29-jährige Grimmaer Stadtrat Maximilian Schöpe führt die Ortsgruppe Grimma/ Colditz der Partei Die Linke auch in den kommenden zwei Jahren an. Zur turnusmäßigen Vorstandswahl am Dienstag erhielt er das erneut Vertrauen und wurde bei einer Stimmenthaltung zum zweiten Mal als Vorsitzender gewählt.

Vorstand erreicht Durchschnittsalter unter 40 Jahre

Der siebenköpfige Vorstand wird komplettiert durch Christian Schaffer (22), Clemens Thieme (20) und Jürgen Brandt (65) aus Grimma sowie dem Großbardauer Heiko Mätzold (22). Die Colditzer Vertretung im Vorstand bilden Barbara Joseph (67) und Stadtrat Michael Völkl (52). Der Vorstand ist auf zwei Jahre gewählt.

Kommunalpolitische Akzente in der Region

„Unser Ortsverband hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen“, so Schöpe. „Durch zahlreiche Eintritte junger Menschen konnten wir die Aktivität deutlich erhöhen.“ Er freue sich, dass sich diese Entwicklung auch bei der jetzigen Wahl widerspiegelt und der Vorstand zum zweiten Mal in Folge verjüngt werden konnte. Erstmalig sei er im Schnitt jünger als 40 Jahre. „Dadurch können wir auch in den nächsten beiden Jahren schlagkräftig auftreten und kommunalpolitisch in unserer Region Akzente setzen“, teilte Schöpe mit.

Von LVZ