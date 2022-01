Grimmaer Lungenarzt behandelt Post-Covid-Patienten: „Es ist dramatisch anzusehen“

Grimma

Wenn Lungenarzt Arne Drews die Stirn in Falten legt, denkt er gewöhnlich an Probleme des Gesundheitswesens im weitaus ärmeren Nepal. Als Chef einer dort agierenden Hilfsorganisation kennt er die diesbezüglichen Baustellen wie kaum ein Zweiter. Umso beunruhigender für ihn, dass seine Sorgenkinder aktuell nicht in der Himalaya-Region zu finden sind.

Im heimischen Grimma erlebe er derzeit einen regelrechten Ansturm von Post-Covid-Patienten: „Nach chronischer Bronchitis ist das inzwischen die zweithäufigste Diagnose, die ich stelle“, schlägt der 51-Jährige Alarm. Long-Covid, das seien die verlängerten Verläufe. In der Leitlinie, die es dazu gibt, werde die Dauer von etwa vier Wochen genannt.

Mangelnde Leistungsfähigkeit

Beschwerden, die länger als drei Monate anhielten, seien ein sicherer Hinweis auf Post-Covid. Die Menschen klagten über mangelnde körperliche Leistungsfähigkeit, über Luftnot, Konzentrationsstörungen, aber auch über Vergesslichkeit. „20 bis 25 Prozent der Patienten, die aus den Kliniken zu mir kommen, berichten über Minderleistungen des Gehirns.“

Woran das liege, sei noch nicht ausreichend erforscht, so Drews. „Wir Ärzte lernen jeden Tag dazu. So wie 2003 bei der Sars-Epidemie in Asien. Studien hatten ergeben, dass dort drei Jahre später etwa zwei Drittel der Betroffenen an Depressionen litten.“ Es stehe zu vermuten, dass auch das aktuelle Virus einiges mit der Psyche mache.

Sachsen erwartet Omikron

Während Deutschland die fünfte Welle erwarte, sehe es ausgerechnet in Nepal besser aus: Nach hohen Infektions- aber auch Sterberaten im August seien rund 70 Prozent der Nepalesen durchseucht. Ein Drittel der Gesamtbevölkerung ist geimpft, in der Everest-Region hätten sich sogar 98 Prozent der über 18-Jährigen piksen lassen.

Die Altersstruktur sei in Nepal eine ganz andere: Mehr als die Hälfte der Einwohner dürften Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sein – im Vergleich zu Sachsen, wo die Menschen im Schnitt 47 Jahre alt sind. So gesehen sei die Gefährdung in der Pandemie hierzulande größer, warnt Drews. Immer wieder sitzt er in seiner Praxis auch Infizierten gegenüber.

Strenge Regeln in der Praxis

„Toi, toi, toi, bisher hat sich noch keiner aus unserem Team angesteckt“, sagt der wie seine übrigen Kollegen dreimal geimpfte Pneumologe: „Das mag auch an unseren strengen Regeln liegen. So darf kein Patient die Türklinken berühren. Die Verweildauer vom Betreten bis zum Verlassen der Praxis halten wir kurz. Von Lüften und Desinfizieren ganz zu schweigen.“

Viele der Post-Covid-Patienten hätten sich vor gut einem Jahr infiziert: „Schwestern, Sanitäter, Pfleger – es ist dramatisch mit anzusehen, wie sie auch heute noch nicht wieder fit sind.“ Die einen merkten sich Dinge nicht mehr, vollendeten die Sätze nicht. Eine Lehrerin zum Beispiel könne nicht wie früher unterrichten, weil ihr manches entfallen sei.

Mediziner steht vor Rätsel

Mitunter scheint es, als sei das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Nerven beeinträchtigt, sagt Drews. Gerade beim Post-Covid-Syndrom stehe er immer wieder vor einem Rätsel: „Das Röntgenbild ist ordentlich, die Lungenfunktion im grünen Bereich, der Sauerstoff im Blut ausreichend. Und trotzdem fehlt die Leistung.“

Wann die Patienten wieder arbeiten können, stehe in den Sternen. Sie müssten wieder anfangen zu trainieren. Vor allem sollten sie sich impfen lassen, um die Immunabwehr zu stärken, sagt Drews. Die Statistiken zeigten: „Wer jetzt im Krankenhaus liegt, das sind jüngere Menschen und Ungeimpfte. Die Älteren sind weitgehend geimpft. Die sind dadurch doch gut geschützt.“

Luxussituation in Deutschland

Über drei Milliarden Menschen auf der Welt seien geimpft. „Somit gibt es Erfahrungen“, findet Drews, der die Spritze auch selber ansetzt. Im Vergleich zu Nepal, wo sich Leute zum Teil vergeblich einen Piks wünschten, habe man in Deutschland den Luxus, allen sogar drei Impfungen anzubieten: „Wenn man die Chance nicht nutzt, macht mich das betroffen.“

Von Haig Latchinian