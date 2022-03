Grimmaer Montagsdemo steht ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges

Grimma

Polina und Polly, die beiden Schülerinnen, sind mit selbst gemaltem Transparent da. Auf gelb-blauem Grund flattert eine Taube mit Ölzweig im Schnabel. Daneben pinselten sie „Frieden“. Achtklässlerin Polina ist Ukrainerin. Und in großer Sorge: „Mein Vater und meine Großeltern wohnen in der Nähe von Kiew.“

Ihr tue weh, dass sich Russen und Ukrainer anfeindeten. „Warum missachtet Putin unsere Unabhängigkeit – ist sein Land nicht groß genug?“, fragt das Mädchen, das vor über fünf Jahren mit ihrer Mutter nach Deutschland kam. Sie bedanke sich bei allen, die auf den Markt gekommen seien. „Das zeigt, dass der Krieg in meiner Heimat niemandem egal ist.“

Grimmaer Gymnasiastinnen fordern das Ende des Blutvergießens. Quelle: Thomas Kube

Aktionsbündnis ruft zu Kundgebung auf

Auch Salome und Nathan Augustin vom Gymnasium zeigen Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Genau wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Anna-Marie Helm, Julie Schrader, Noah Jaeger und Joachim Böhme. Mit einer Schweigeminute fordern sie die sofortige Beendigung des Blutvergießens.

Ein neu gebildetes Aktionsbündnis hatte am Montagabend zur Kundgebung aufgerufen. Die Anmelder, unter ihnen Vertreter des Jugendforums und ihre Unterstützer, wollten sowohl ein Zeichen für Frieden setzen, als auch an die Einhaltung der Corona-Regeln appellieren. Nachdem der Dialog mit Kritikern zuletzt gescheitert war, versuchten sie es nun erneut.

Dialog mit Kritikern kommt in Gang

Elias Heine vom Jugendforum spricht auf dem Markt mit „Spaziergänger“ Mario Franz. Matthias Constantin (FDP) unterhält sich mit Rainer Umlauft, Gastwirt aus Förstgen. Nach knapp dreimonatiger Zwangspause werde er sein Lokal nun wieder öffnen, kündigt der erklärte Gegner der Corona-Impfung an. Los gehe es gleich mit einem Schnitzeltag.

Matthias Constantin (l./FDP) spricht mit Gastwirt Rainer Umlauft, Kritiker der Corona-Impfung. Quelle: Thomas Kube

Er habe Bauchschmerzen, sich mit „solchen Leuten“ an einen Tisch zu setzen, murrt Linken-Stadtrat Maximilian Schöpe. Sowohl Umlauft als auch Franz seien keine unbeschriebenen Blätter. Letzterer sorgt an seinem Grundstück mit der Parole „Kretschmer verhaften“ zum Teil für Empörung.

Berger begrüßt Gespräche auf dem Markt

Er begrüße die Gespräche, erwidert Grimmas Bürgermeister Matthias Berger (parteilos). Gerade in diesen unruhigen Zeiten sei es wichtig, den Dialog zu suchen – ob zu Corona oder Krieg. Berger selbst hält ein Banner: „No war – kein Krieg!“ Er wolle nicht tatenlos zuschauen, wenn Menschen in Europa mit Waffen aufeinander losgingen.

Das andere Ende des Plakats trägt Rolf Hofmann. Zu Ost-Zeiten habe er im Betrieb die Deutsch-Sowjetische Freundschaft vertreten: Referate schreiben, Beiträge kassieren, Treffen mit der Garnison organisieren. Putins Krieg enttäusche ihn maßlos, so Hofmann: „Ich habe die Fahne gewechselt – von rot auf blau-gelb.“

Kerstin Köditz fordert Ende des Krieges

Die Welt sei kompliziert. „Wer glaubt, sie verstanden zu haben, ist mit Sicherheit auf dem Holzweg“, sagt Bernd Kohlstrunk von den Freien Wählern. In den Debatten zu Klima, Asyl und Corona warne er vor Doppelmoral. Die Spaltung treffe nicht alle gleich. Es sei der kleine Mann, der die Zeche zahle und auch noch stigmatisiert werde.

Auf dem Grimmaer Marktplatz werden Reden gehalten. Quelle: Thomas Kube

Auch Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz befürchtet mit Blick auf den Krieg in der Ukraine mögliche Verwerfungen: „Schon jetzt gibt es Familien, die nur noch alle 14 Tage warm duschen!“ Der Krieg müsse sofort aufhören, Putin hänge keinen sozialistischen Idealen nach – „Er will das Zarenreich zurück.“

Aufruf zu praktischer Hilfe für die Ukraine

Russland habe die Ukraine überfallen. Nun drohe das Land mit Atomwaffen, ruft Köditz ins Mikro. Plötzlich sei Geld für die Bundeswehr da, und man diskutiere die Rückkehr zu Kohle und Atomstrom. „Dabei ist Krieg die allergrößte Umweltzerstörung. Gegenüber einem Panzer sind die Abgase meines Fords ein Furz.“

„Stoppt Putin“, fordert Harald Nitsche aus Borna. Er bittet die Kundgebungsteilnehmer um ganz praktische Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Die Bornaer Initiative sammele Sachspenden, die zeitnah mit dem Laster über Leipzig an die polnische Grenze gebracht würden. Borna hat eine Partnerstadt in der Ukraine.

Im Krieg sterbe die Wahrheit zuerst

Er habe ein Problem damit, Corona und den seit acht Jahren tobenden Krieg zu vermischen, findet Gero Weigelt aus Mutzschen. Im Krieg sterbe die Wahrheit zuerst. Es werde mit zweierlei Maß gemessen. Atomwaffen der anderen gelten als Bedrohung, eigene dagegen würden als Friedenssicherung verharmlost: „Es geht in dem Konflikt nicht um einen irren Putin, sondern um knallharte Interessen, auch jene der USA.“

Von Haig Latchinian