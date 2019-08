Kostenlos bis 09:03 Uhr Grimmaer Motorsportler machen Oldtimer für Ausfahrt klar Sie haben ihre betagten Karossen aufgehübscht: Die Grimmaer Motorsportler werden am Sonntag mit ihren Oldtimern über die Straßen im Muldental rollen. Allerdings nicht in Kolonne. Wann und wo sie starten...

Vereinsvorsitzender Dieter Klas (sitzend auf einem BMW-R52-Motorrad) und sein Stellvertreter Rainer Schubert (re. am DIXI-DA1 aus Eisenach) haben mit Unterstützung von Seniorchef Fritz Klas und Moderator Alexander Romeyke (stehend am Renault 4 L.V.) eine Oldtimer-Treffen in Grimma organisiert. Quelle: Thomas Kube