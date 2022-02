Grimmaer Museum zeigt verborgene Schätze einer Verlegerfamilie

Grimma

Das Göschenhaus-Museum ist am Geburtstag von Seume in die neue Saison gestartet. Museumsleiter Thorsten Bolte fütterte die Interessenten mit vielen historischen Details rund um den zeitkritischen Dichter Johann Gottfried Seume (1763-1810) und führte sie durch den Göschengarten ebenso wie durch den Seume-Park in Grimma-Hohnstädt. Mittlerweile ist es schon eine kleine Tradition, am Seumetag einzuladen.

Museumsleiter: Schwierige Zeit für Kultur

Derweil hat die Pandemie auch das Museum in der Schillerstraße weiter im Griff. „Es ist eine schwierige Zeit für Kultur“, sagt der Literaturwissenschaftler, der dennoch optimistisch nach vorn schaut. Das Jahresprogramm nimmt Form an und bietet mit dem Museumsfest am 15. Mai und der Eröffnung der Sonderausstellung am 2. Juli bereits zwei Höhepunkte.

Das Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt. In diesem Jahr werden die Fenster und Fensterläden des Museums erneuert. Quelle: Frank Prenzel

Das Museumsfest, das in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste, mausert sich zum ersten Hohnstädter Museums- und Hoffest. „Wir wollen die ursprüngliche Einheit betonen“, erklärt Bolte, warum das Museum und das Gasthaus „Göschens Gut“ an einem Strang ziehen. Neu ist auch, dass die Besucher am 15. Mai erstmals von 11 bis 17 Uhr ein vielfältiges Programm erwartet. Konzerte, Gartenmusik und Kunsthandwerker sind ebenso zu erleben wie eine besondere Geschichtsstunde mit Ilka Sieler aus Leipzig und eine musikalische Lesung mit Ines Hommann aus Dresden.

Rund 300 Objekte der Perlenstickerei

Die Sonderausstellung, die am 2. Juli mit einem Konzert im klassizistischen Garten eröffnet wird, trägt den Namen „Mehr als Glas – Perlenstickerei der Sammlung Göschenhaus“. Die Perlenstickerei sei im 19. Jahrhundert sehr beliebt gewesen, weiß Museumchef Bolte. Tücher, Bilder, Geldkatzen, Handtaschen oder Kissenbezüge – das Museum besitzt erhaltene gebliebene Stücke der Verlegerfamilie von Georg Joachim Göschen (1752-1828) ebenso wie die Sammlung von Museumsgründerin Renate Sturm-Francke (1903-1979). Bolte zufolge sind es etwa 300 Objekte, „die wir so noch nie gezeigt haben“. Die Ausstellung vermittele auch die Fertigung der Perlen und das seltene Handwerk.

Jubiläen sollen im Jahr 2025 neu angefasst werden

Die beiden Jubiläen, die 2020 gewürdigt werden sollten, will der Museumsleiter nicht in diesem Jahr nachholen und nunmehr 2025 ins Rampenlicht rücken. 1795 hatte Verleger Göschen das Anwesen in Hohnstädt erworben. Und 1995 übernahm die Stadt Grimma die Trägerschaft des musealen Hauses.

Neben der Reihe „Ferien im Museum“ und den Angeboten für Schulen weist der 52-jährige Leiter schon jetzt auf den „Gartenblick im Sommer“ hin, der jeweils am letzten Donnerstag der drei Sommermonate vergnügliche Stunden verspricht, und auf sonntäglichen Führungen durch den Göschengarten, erstmals am 1. Mai um 10 Uhr. Wie gewohnt nimmt das Museum an der offenen Gartenpforte (18. Juni) und am Tag des offenen Denkmals (11. September) teil.

Von den Corona-Regeln abgesehen, will Thorsten Bolte mit seiner Mitarbeiterin Simone Brauße den Museumsbetrieb trotz der derzeitigen Fenstererneuerung ganz normal weiterführen. Die Stadt Grimma macht 140.000 Euro locker, um die 32 Fenster, 22 Fensterläden und zwei Balkontüren aufzuarbeiten. Zum Sanierungsprogramm gehört auch die Erneuerung beider Balkone und beider Balustraden. Garage, Schuppen und Schauer vorm Haus sind bereits abgerissen, wodurch der schöne Göschengarten künftig barrierefrei erreicht werden kann. Bolte zufolge soll hier auch ein kleiner Außenbereich für die KKK-Veranstaltung entstehen (Kaffee – Kuchen – Kultur).

Kostbare Bücher: Wieder einige Lücken geschlossen Es ist eine Frage der Ehre: Das Göschenhaus-Museum in Grimma-Hohnstädt möchte eines Tages alle Erstausgaben des Dichters Johann Gottfried Seume im Haus haben. Im vorigen Jahr wurde wieder eine Lücke geschlossen. Seume hatte 1801 seine Gedichte in einem Band zusammengefasst, 1805 und 1809 erschienen – von ihm selbst betreut – erweiterte Ausgaben. „Alle drei Gedichte-Bände haben wir jetzt in der Erstausgabe“, freut sich Museumsleiter Thorsten Bolte über die Neuerwerbungen im vorigen Jahr. Alle Bücher, in denen Seume-Texte enthalten sind und die bis 1900 heraus gegeben wurden, möchte das Museum ebenfalls vollständig im Besitz wissen. Bolte spricht in dem Zusammenhang vom historischen Buchbestand. Auch alle von Georg Joachim Göschen verlegten Bücher gehören Bolte zufolge in die Göschenhaus-Bibliothek. Dazu forscht der Museumsleiter ständig auf einschlägigen Portalen. Im vorigen Jahr zum Beispiel kaufte er für rund 1400 Euro insgesamt 23 Bücher hinzu. Darunter die 1815 erschienene Zweitauflage von Seumes „Mein Sommer 1805“. „Im Gegensatz zur Erstausgabe hatten wir die noch nicht.“ Fündig wurde der 52-Jährige bei einem Anbieter aus der Schweiz. Das kostbare Druckwerk kostete am Ende 240 Euro, wobei die Folgekosten, etwa für den Zoll, allein 100 Euro verschlangen.

Schauspieler spricht Texte fürs Göschenhaus

Und noch etwas ist neu: Um den Gästen den Gang durchs Museums auch außerhalb von Führungen zu ermöglichen, soll in der zweiten Jahreshälfte ein App-System angeschafft werden. Bolte hat die mündliche Zusage, dass der Kreis die Kosten in Höhe von 5000 Euro per Förderung übernimmt und wartet nun noch auf den schriftlichen Bescheid. Andere Museen würden diese App bereits nutzen, erklärt der 52-Jährige. Ein Schauspieler spreche fürs Göschenhaus die Texte ein, die dank eines QR-Codes per Smartphone und Kopfhörer in den Räumen, an einzelnen Objekten und auch im Garten aufgerufen werden können. „Das System ist für jung und alt klar und einfach umzusetzen“, freut sich der Museumchef. Gerade in Corona-Zeiten sei das eigene Smartphone eine hygienische Variante.

Von Frank Prenzel