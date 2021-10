Grimma/Grechwitz

Der Ortschaftsrat Döben fand sich vorigen Donnerstag zunächst unter freiem Himmel zusammen – in Grechwitz. Auch einige Einwohner waren gekommen, darunter Roland Böhme, der Vorsitzende vom Grechwitzer Wiesenverein, und Jonas Siegert vom Jugendforum Grimma. Ziel der Dorfrunde war es, einen geeigneten Standort für einen Spielplatz zu finden. Am Ende waren sich die Ortschaftsräte einig, den Sportplatz zu favorisieren. Das Gelände ist allerdings nicht in städtischer Hand.

Döbens Ortsvorsteher Michael Gessel. Quelle: Frank Prenzel

Schon lange wünschen sich die Grechwitzer Familien einen Spielplatz im Dorf und hatten sich auch an den Ortschaftsrat gewandt. Es fehlt so ein Treffpunkt für Groß und Klein, und die Kinder wissen nicht, wo sie sich austoben können. Die Älteren lockt wohl als Abenteuerplatz sogar das Gelände des ruinösen Ex-Gasthofes in der Dorfmitte an. Ein gefährliches Unterfangen.

Grimma hat kaum städtische Flächen in Grechwitz

Auch Grimmas Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger hatte sich eingereiht. Leider gebe es nur wenige städtische Flächen in Grechwitz, gab er zu verstehen. Eine davon liegt am Dorfanger in Hanglage. In Augenschein genommen wurden der Containerstellplatz und ein etwa 300 Quadratmeter kleines Stück Land am Feuerlöschteich. Für einen Spielplatz eignen sie sich kaum, wie die Leute durch die Bank feststellen mussten.

Eine Fläche hinter dem Feuerlöschteich (Foto) und der Containerplatz in Grechwitz sind in städtischer Hand. Sie eigenen sich aber weniger für einen Spielplatz als der frühere Sportplatz. Quelle: Frank Prenzel

Jeder Standort habe Vor- und Nachteile, sagte der Amtsleiter gegenüber der LVZ. Der einstige Sportplatz liege zwar am Radweg, aber auch direkt an der Staatsstraße, die durch Grechwitz führt. Die Stadt müsste ein Stück Land pachten oder erwerben, um hier einen Spielplatz zu errichten, erklärte er. Teilflächen zu kaufen, würde der Haushalt wohl nicht zulassen.

Ortsvorsteher: „Auf dieser Schiene machen wir jetzt weiter

„Der Sportplatz ist der beste Standort“, bekräftigte Ortsvorsteher Michael Gessel. Es gebe positive Signale des Eigentümers hinsichtlich einer Nutzung durch die Stadt. „Auf dieser Schiene machen wir jetzt weiter und geben es als Anforderung an die Stadtverwaltung.“ Momentan, hieß es beim Dorfrundgang, hat der Sportplatz-Besitzer das gesamte Areal an die Ragewitzer Agrarproduktion verpachtet. 

Wiesenverein aus Grechwitz beim Dorfrundgang dabei

Auch die Mitglieder des Wiesenvereins verfolgten die Diskussionen unter freiem Himmel. Der Verein veranstaltet auf dem alten Sportplatz seine beliebten Wiesenfeste, die allerdings nun schon zweimal der Pandemie zum Opfer gefallen sind. Bislang wurden 13 der geselligen Feste gefeiert. Das Dorf habe keine Kneipe und keinen Laden, „wir wollen etwas anbieten, damit die Leute sich treffen können“, so Vorsitzender Böhme, der sich vorstellen kann, dass sich der Verein beim Spielplatzbau einbringt.

In der Kritik in Grechwitz steht der Zustand des ehemaligen Gasthofes. Das Gelände, das wohl einer Erbengemeinschaft gehört, ist total verwildert. Quelle: Frank Prenzel

Die Grechwitzer wünschen sich übrigens auch, dass der frühere Gasthof endlich als Schandfleck verschwindet. Das verwilderte Grundstück wird durch einen Zaun gesichert und soll einer Erbengemeinschaft gehören. Besonders Bernd Korth machte sich beim Dorfrundgang Luft und forderte die Kommune auf, den Druck gegenüber dem Eigentümer zu erhöhen. Die Stadt Grimma sei nicht in der Lage, 65 Ortsteile gleichzeitig zu betreuen, monierte er in Richtung Amtsleiter Böttger. Ortsvorsteher Gessel versprach, eine neuerliche Anfrage an die Stadtverwaltung zu richten.

Von Frank Prenzel