Grimmaer Pianist spielt für Putin in Uniform

Grimma

„Unsere Leute da oben wussten doch nicht, was hier unten los war. Und da plauderte dieser Russe derart volksnah – ich dachte damals, wenn so einer bei uns in der Regierung säße, es würde sich einiges zum Guten entwickeln.“ Der Russe, den Udo Scharff meint, heißt Wladimir Putin. Zu tiefsten DDR-Zeiten habe er mehrfach mit ihm in Grimmas „Thüringer Hof“ gesessen. Es seien noch andere dabei gewesen, auch Leute von Beruf Biertrinker, witzelt der 76-Jährige.

Einst Thüringer Hof, heute Downtown Pub. Hier trafen sich damals Udo Scharff, Wladimir Putin und die anderen. Quelle: Thomas Kube

Man habe in geselliger Runde geknobelt, gebechert und – gelacht. Etwa, als der in Zivil gekleidete wundersame Russe sein nächstes Bier bestellte. Und das in breitestem Sächsisch: „Wie lange soll ich denn noch auf meine Titsche warten?!“ Ganz arm war er nicht, das sei aufgefallen, sagt das Grimmaer Original: „Ja, Putin ließ schon ab und zu einen springen. Was mir an ihm aber besonders imponierte: Er war nicht diktatorisch, ließ mit sich reden – auf Augenhöhe.“

Putin war nicht nur einmal in Grimma

Für ihn gab es keine dummen Fragen, sagt Scharff über den damaligen Kumpel und heutigen Kremlchef. Er könne bezeugen, dass der in den Achtzigerjahren in Dresden stationierte Putin oft in Grimma war. Damit bezieht er sich auf den LVZ-Artikel über die spontane Begegnung des Fremdiswalders Günter Gumprecht mit dem einstigen KGB-Mann. Der Trabifahrer chauffierte den späteren Staatslenker, nachdem dieser auf der Landstraße eine Panne hatte. Mit einem Brief wandte er sich kürzlich an den Kreml.

Im Gegensatz zu anderen Gästen des „Thüringer Hofs“ wusste Scharff zumindest schon einiges über den rätselhaften Russen: „Dass er ein Wechseltierchen war. Mal trug er die Uniform der Luftwaffe, mal die der Panzertruppen, je nachdem, ob er den Flugplatz in Polenz oder das Russencasino am Schwanenteich besuchte.“ In letzterem machte der gelernte Elektriker und damalige Dumperfahrer Putins Bekanntschaft.

Putin als Rock’n’Roll-Fan

Scharff war Pianist einer damals stadtbekannten Tanzkapelle. Im Haus der Offiziere schwang er sich spontan ans Klavier und spielte – Rock’n’Roll(!). Imperialistische Musik in den heiligen Hallen der Befreier – eine Provokation? Als sich schließlich zwei hochrangige Russen erhoben, musste der Grimmaer schon mit dem Schlimmsten rechnen: „Doch da sah ich, wie ein ebenfalls Uniformierter die beiden Herren zurück gewunken hatte – es war Putin.“

Das ehemalige „Russencasino" von Grimma hieß offiziell „Haus der Offiziere" der Sowjetarmee und ist heute nach grundlegender Sanierung soziokulturelles Zentrum und Stammsitz vom Jugendblasorchester. Quelle: Thomas Kube

Sein Englisch sei hundsmiserabel gewesen, gab Putin dem Grimmaer zu verstehen. Die Musik aber habe ihm sehr gefallen. Später sahen sich beide auf dem Flugplatz Polenz wieder. Zwischen 1965 und 1967 leistete Scharff seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee. Als Reservist wurde der Stationsleiter der Flugsicherung auch später immer wieder eingezogen: „Ich war Geheimnisträger, kannte den militärischen Code des Warschauer Vertrags.“

Kein politischer Hintergrund

Ja, er sei Parteimitglied gewesen, gesteht Scharff: „Aber nur bis 1975. Dann verlangte die SED, dass ich mich von meiner in den Westen gegangenen Schwester lossage. Da habe ich das Buch auf den Tisch gelegt.“ Wenn er über Putin spreche, habe dies keinerlei politischen Hintergrund: „Ich empfinde es nur als Glück, den heutigen Präsidenten dieses Weltreichs im Osten persönlich kennengelernt zu haben.“

Wladimir Putin, heute russischer Präsident. Quelle: AP

Nach der Wende seien sich beide nie wieder begegnet. Auch Briefe habe es keine gegeben. Was bleibt, sei die Erinnerung an einen charismatischen Typen, der beinahe überall mitreden konnte – von Fußball bis zur Fliegerei. „Er kannte sogar meinen Spitznamen. Für alle war ich nur ,Der Hübsche’. Wie es dazu kam? Nun, ich war ja Musikant und lernte viele Frauen kennen. Um ihre Namen nicht zu verwechseln, nannte ich sie immer ,Meine Hübschen’.“

Von Haig Latchinian