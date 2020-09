Grimmaer Roggenmühle – und die Probleme beim Bau enden kaum

Grimma

Als Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) Anfang des Monats für einen ZDF-Dreh mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) zusammen traf, stand er auch staunend am Fuße der Roggenmühle. Seit mehr als zwei Jahren wird an deren Wiederaufbau gearbeitet, und inzwischen lässt sich nicht nur an den wundervoll geschwungenen Dach-Gauben ablesen, was für ein prächtiges Gebäude aus der vormaligen Ruine wird. Allerdings musste die Stadt den Zeitpunkt der Fertigstellung ein ums andere Mal nach hinten korrigieren.

Ziel: Fertigstellung zum Saisonstart der Seesportler

Lange Zeit glaubte Rathauschef Berger, den Bau wenigstens im Herbst an den Seesportverein „ Albin Köbis“ als künftigen Nutzer übergeben zu können. Nun lautet das aktuelle Ziel, die Roggenmühle im nächsten Jahr zum Saisonstart der Seesportler fertig zu haben. „Der Verein muss im März oder April ins Haus, um sich für die Saison zu rüsten“, weiß Berger. Damit läge der Bau zwei Jahre in Verzug.

Die Dach-Gauben sollen beim Bau Probleme gemacht haben. Quelle: Frank Prenzel

Doch selbst diesen Zeitpunkt nennt Berger eine Herausforderung. Mittlerweile seien 98 Prozent der Ausschreibungen durch. Es werde aber immer schwieriger, geeignete Firmen zu finden, gibt der Stadtchef zu Protokoll. Und durch Corona habe sich der Bau um drei Monate nach hinten verschoben.

Von Anfang an Sand im Getriebe

Momentan läuft der Innenausbau mit Hochdruck. Indes war von Anfang an Sand im Getriebe des komplizierten, denkmalgerechten Wiederaufbaus des Gebäudes, von dem nur noch ein paar Außenmauern standen. So musste die Stadt während der Bauphase den Planer austauschen. Nicht das einzige Problem mit ausführenden Firmen, wie Berger vorsichtig zu verstehen gibt. Zum Beispiel soll auch beim Verputzen die Qualität in Einzelfällen nicht so gewesen sein, „wie wir uns das vorgestellt haben“. Berger glaubt, dass sich juristische Auseinandersetzungen kaum vermeiden lassen.

Bausumme lässt sich derzeit nur erahnen

Wo die Stadt kostenmäßig landet, kann der Rathauschef momentan nicht abschätzen. „Es wird teurer. Aber in welcher Dimension, kann ich nicht sagen.“ Ursprünglich waren 3,4 Millionen Euro kalkuliert, zu großen Teilen gefördert aus dem Wiederaufbaufonds nach dem Hochwasser 2013 und dem Städtebau-Denkmalschutzprogramm „Östliche Altstadt Grimma“. „Bei der Abrechnung der Mittel haben wir jetzt Luft nach oben“, verdeutlicht Berger. „Das macht uns keine Sorgen.“

Bei allen Problemen mit dem Bau, der nach altem Vorbild neu errichtet wird: „Städtebaulich wird die Roggenmühle so schön und prägnant wie das Alte Seminar“, betont der Oberbürgermeister. „Es wird ein wunderschönes Gebäude.“

