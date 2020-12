Grimmaer Schuhgeschäft schließt – was wird aus dem Laden?

Grimma

Bunte Luftballons flatterten bis zum Schluss am Grimmaer Schuhhaus Mätzold. Allerdings verkündeten sie kein Jubiläum, sondern lockten zum Räumungsverkauf ins Geschäft. Joachim und Beate Mätzold wurden in diesen Tagen mit bedauernden Worten überhäuft, doch ihr Entschluss stand fest: Der 68- und die 65-Jährige setzen sich aus Altersgründen zur Ruhe. Das beliebte Schuhhaus Mätzold auf der Flaniermeile Lange Straße schließt nach 29 Jahren.

Ausverkauf: Das Grimmas Schuhaus Mätzold schließt für immer seine Pforten. Quelle: Frank Prenzel

Der traditionsreiche Familienbetrieb freilich lebt in Grimma fort. 1888 begründete Mätzolds Urgroßvater Feodor Jubisch das Geschäft in einer Muldestädter Seitengasse. Heute führt in fünfter Generation Mätzolds Sohn Christoph seine Orthopädieschuhtechnik Myonso in der Weberstraße und wird den Nachbarladen mit unter seine Fittiche nehmen. Vater Mätzold hatte es 2008 mit übernommen und auch an diesem Standort weiter ein modernes Schuhsortiment angeboten.

Grimmaer schon als Kind von Schuhen fasziniert

„Ich wurde im Schuhkarton geboren“, scherzt der 68-Jährige. Schon als Kind gehörte die Werkstatt des Großvaters zu seinen Lieblingsplätzen. Wenn die Mutter im Laden in der Weberstraße Ware bekam, „packte ich die Schuhe mit aus und bin erst dann zum Fußballtraining geflitzt. Schuhe sind schon immer meine Leidenschaft“, schwärmt der Grimmaer.

1991 den Traum vom eigenen Geschäft erfüllt

Dennoch wurde Mätzold zunächst Maschinenbauer, arbeitete unter anderem in der MAG. Doch dann sattelte er um, erlernte Ende der 1980er-Jahre im elterlichen Geschäft den Beruf des Schuhfachhändlers und eignete sich kaufmännische Kenntnisse an. Im Jahr der Deutschen Einheit holte er sich im Europäischen Bildungszentrum für Schuh-Einzelhandel in Mainz das Rüstzeug für die Marktwirtschaft – und erfüllte sich schließlich mit seiner Frau, die den Beruf einer EDV-Facharbeiterin erlernt hatte, den Traum vom eigenen Schuhgeschäft in Grimma. Nach zähen Verhandlungen mit der Treuhand übernahm Mätzold 1991 den Schuh- und Lederwarenladen der Handelsorganisation (HO) in der Langen Straße. Das Paar klotzte ran und führte das Geschäft mit Hilfe der Familie „und großen Mühen“ in eine neue Zeit.

Selbst Oscar-Preisträger Ulrich Mühe schaute rein

Joachim und Beate Mätzold blicken auf schöne wie schwere Tage zurück. Im Laden sollten stets die modischsten Schuhe stehen. Auf Fachmessen in Düsseldorf, München oder dem italienischen Riva hielten sie sich auf dem Laufenden, schauten über den Tellerrand und orderten Ware. „Passform und Qualität waren für uns immer wichtig“, erzählt der 68-Jährige. Die Kunden wussten es zu schätzen. Selbst Schauspieler und Oscar-Preisträger Ulrich Mühe schaute bei seinen wenigen Besuchen in der Heimatstadt bei Mätzolds rein. Und Sänger Wolfgang Lippert nutzte mal für eine Schlagersendung die Ladenfassade als Kulisse.

Ein Leben für Schuhe - doch jetzt setzen sich Beate und Joachim Mätzold zur Ruhe. Damit schließt das renommierte Schuhhaus Mätzold in der Langen Straße in Grimma seine Pforten. Quelle: Frank Prenzel

Zur Jahrhundertflut 2002 erreichte das Muldewasser im Laden eine Höhe von 1,75 Meter. Mätzolds büßten ihre gesamte Ware und die komplette Ladeneinrichtung ein. Doch sie steckten den Kopf nicht in den Sand, organisierten einen provisorischen Container-Verkauf auf dem Marktplatz und konnten im Frühjahr 2003 nach umfangreicher Sanierung neu eröffnen. 2013 blieb das Wasser zwar bei 70 Zentimeter stehen, doch abermals mussten die Geschäftsleute von vorn anfangen.

Unternehmer-Paar dankt seinen treuen Kunden

Nun ist es Joachim und Beate Mätzolds ein Herzensbedürfnis, ihren treuen Kunde Danke zu sagen. Die warmen Worte angesichts der Schließung treffen ihre emotionale Seite und sind ihnen zugleich ein Beweis für das hart erarbeitete Vertrauen. Dennoch freut sich das Paar, künftig mehr Zeit für Tochter und Sohn und die vier Enkel zu haben: „Die halten uns auf Trab.“

Der 100-Quadratmeter-Laden in bester Lage soll nach dem Ausverkauf nicht leer bleiben. „Wir sind in Verhandlung“, verrät Joachim Mätzold. Er wolle gern ein Geschäft, das dem Branchen-Mix in der Grimmaer Innenstadt gut tut. Schuhe aber werden nicht wieder im Schaufenster stehen.

Von Frank Prenzel