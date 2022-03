Grimma

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Stadtmauer an der Paul-Gerhardt-Straße in Grimma auf einer Länge von mehreren Metern mit schwarzer Farbe besprüht. Der Tatzeitraum liege laut Polizeimitteilung vom Mittwoch zwischen 18 und 6.30 Uhr. Die Graffitis hatten teils verfassungsfeindliche Inhalte. Der entstandene Sachschaden sei noch nicht bezifferbar. Es wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Von lvz