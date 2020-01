Grimmaer Überlebenskünstler Jürgen Patig: Jeder kann etwas!

Grimma

Jeder kann was. Davon ist Jürgen Patig fest überzeugt. „Man muss nur wollen, was man muss.“ Wie bitte? Patig lacht: „Ich meine, man darf seine Arbeit nicht widerwillig tun. Nur dann arbeitest du weiter an dir selbst.“ Ein Bratwurststand Nr. 203 in Leipzig werde sicher keine Zukunft haben. Um sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, müsse man sich fragen, wo die eigenen Stärken liegen und wo es eine Nachfrage gibt ... oder geben könnte.

Die Zeiten würden nicht leichter. Computer seien immer mehr auf dem Vormarsch. Im Bekanntenkreis spüre er vermehrt so etwas wie Existenzangst, sagt der Grimmaer. Selbst Angestellte renommierter Banken fürchteten inzwischen um ihren Job. Den offiziellen Arbeitslosenstatistiken traue er eh nicht. Da würden zu viele rausgerechnet. Aber: Patig ist kein Schwarzmaler. Er sieht die blühenden Landschaften durchaus.

Die einst graue Stadt Grimma sei schön wie nie. Um die gut ausgebauten Straßen würde der Osten inzwischen sogar von Wessis beneidet. Er selbst habe ein Haus mit eigener Werkstatt, sagt der Ruheständler. Er genieße es, im Alter seine Frau Galina zu unterstützen. Sie übernahm vor sieben Jahren jene Firma, die er im Februar 2005 als 62-Jähriger (!) gegründet hatte: Patig Holzgrabmale. 30 Jahre deutsche Einheit – alles schön, alles schick?

Das Ende der DDR erwischte ihn kalt

Der Reihe nach: Die Folgen der Revolution waren für Patig zunächst wenig friedlich. Der vom Lehrerberuf beseelte Schuldirektor musste 1992 gehen. Er klagte nicht wie andere, er hielt den Mund, wie er sagt, muckte nur gelegentlich auf und nahm schließlich seinen Hut. „Die erste Zeit war hart. Sehr hart. Raus aus der Mühle und hinein ins Nichts. Während die Familie ihren Verpflichtungen nachkam, hockte er zu Hause: „Da war der Tag natürlich lang.“

Einer seiner ehemaligen Kollegen hatte Geld bei einem Vermögensberater angelegt. Durch Zufall kamen beide auf den ehemaligen Schuldirektor zu sprechen, der mit Mitte 40 zu jung für die Vorruhe war und die Wohnung hütete. Prompt meldete sich der Agenturleiter und bot ihm eine berufliche Perspektive: „Viele Jahre fuhr ich samstags zu den Schulungen, beriet unter der Woche die Kunden und unterrichtete zudem an der Volkshochschule in Borna.“

Eine seiner Schülerinnen war Galina Gorbatschow, weder verwandt noch verschwägert mit dem prominenten gleichnamigen Staatslenker. Galina stammt aus einer Tischlerfamilie in Kasachstan. Sie hatte deutsche Eltern und siedelte im Dezember 1999 nach Sachsen über. Später verliebten sich Jürgen und Galina ineinander. Im vorigen Jahr heiratete der Witwer die handwerklich und auch künstlerisch begabte Frau.

Sie führt heute den Betrieb weiter, ihre begehrten Holzgrabmale gehen von Grimma bis an die Nordsee, nach Österreich und in die Schweiz. Zur großen Freude ihres Mannes, der 2008 schwer erkrankt war und nach einer Operation weiter leben durfte, wie er sagt. Zur Holzbildhauerei kam er zuvor beinahe wie die Jungfrau zum Kinde: „2002 war Schluss mit Volkshochschule und Vermögensberatung. Ich musste wieder beim Punkt Null beginnen.“

Der Kredit fürs Haus lief noch und er brauchte Geld. Wieder und wieder stellte er sich die quälende Frage, wozu in aller Welt er nütze sein konnte. Er erinnerte sich an seine Kindheit. Damals lief er jeden Nachmittag in die Werkstatt des Grimmaer Tischlermeisters Otto Matthes. „Der hatte mir Werkzeug in die Hand gedrückt, ein dickes Polster auf die Brust gebunden – und schon ging es los. Eine halbe Ewigkeit lernte ich so von ihm.“

Aus der Not eine Tugend machen

Die Idee war geboren: Holzgrabmale. Doch werde man davon leben können? Jürgen Patig marschierte immer wieder mit Stift und Notizblock über Friedhöfe, zählte die Holzkreuze, ermittelte Sterberaten und die Anzahl der Steinmetze. Irgendwann stand für ihn fest: „Holz liegt dir, mit Leuten kannst du, planen auch. Du wagst es, du machst dich selbstständig!“ Auch wenn sich der Einstieg schwer gestaltete, so wurde es von Jahr zu Jahr doch besser.

Die Handelskammer staunte nicht schlecht über das wohldurchdachte und wohlformulierte Konzept. Kein Wunder: Als Dozent an der Volkshochschule unterrichtete Patig zuvor jahrelang Aussiedler – unter ihnen nicht wenige Existenzgründer. „Die Handwerkerschaft unterstützte mich sehr, egal ob in Leipzig oder Grimma“, erinnert er sich. Er räumte die Garage seines Hauses leer und funktionierte sie zur Werkstatt um. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Risikobereitschaft wurde belohnt

Weit über Sachsen hinaus erfreuen sich die christlichen, vor allem aber weltlichen Grabmale großer Beliebtheit: Fortfliegende Wildenten, leer gegessene Teller, weit geöffnete Türen – die Motive zum Abschied sind alles andere als orthodox. „Gerade Kunden in stark religiös geprägten Ländern schätzen unsere Alternativen sehr wohl“, freuen sich die Grimmaer. Sie wüssten um ihr Glück. „Es hätte aber auch in die Hose gehen können“, betont Galina.

Risikobereitschaft sei heutzutage mehr denn je gefragt. Der studierte Lehrer für Deutsch und Kunst, der im letzten Jahr der DDR mit der Leitung der neuen Schule im Wohngebiet Grimma-Süd betraut wurde, bezeichnet den Sozialismus noch immer als keine schlechte Idee: „Nur hat sie eben nicht richtig funktioniert. Es fehlte an Wohnungen. Leute mussten immer wieder Schlange stehen. Auch reisen konnte man nicht, wohin man wollte.“

Dabei wären die meisten sicher zurück gekommen, ist sich der Grimmaer sicher. Denn auch im Westen sei nicht alles Gold, was glänzt. Aber man könne sich nun mal keine bessere Welt backen und sollte den Glauben zumindest an sich selbst nie verlieren: „Jeder kann was. Jeder ist zu etwas nütze. Auch Laub harken, Rasen mähen oder Bäume verschneiden kann eine gute Geschäftsidee sein. Weil all das eben gebraucht wird! Ich jedenfalls klettere auf keinen Baum mehr.“

