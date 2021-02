Grimmaer Unternehmen investiert in moderne Wohnungen

Grimma

Zwar liegt das größte Augenmerk der Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft derzeit auf der Wohnungsmodernisierung im Hochhaus in Grimma-Süd. Er kostet auf zwei Jahre verteilt drei Millionen Euro. Dennoch steht auch Geld für andere Investitionen zur Verfügung.

GWB-Geschäftsführerin Katrin Hentschel will dabei auf zwei Fassaden-Gestaltungen aus dem Herbst vorigen Jahres aufmerksam machen, die Grimma gut zu Gesicht stehen. Insgesamt gab das Unternehmen dafür rund 150.000 Euro aus.

Fassade in Grimma-Süd erinnert nicht mehr an Tragödie

Der Plattenbau Stecknadelallee 6 bis 8 erinnert nicht mehr an die Tragödie, die sich hier vor einem Jahr abspielte. Wie berichtet, verloren bei einem Brand eine Mutter und zwei ihrer Kinder das Leben. Die erneuerte Fassade kommt nunmehr mit einer originellen räumlichen Optik daher. Auf einem scheinbaren Quader, der das Logo des städtischen Unternehmens trägt, sitzt ein Angler und wirft seine Rute zu den Fischen ins Wasser. „Wir wollten die Fassade auflockern“, erläutert die GBW-Chefin.

Auch die Außenwände der zwei Gebäude neben der Hospitalkapelle zeigen sich nun im ansprechenden Design. Die GWB entsprach hier dem Wunsch des Vereins „Kleine Galerie St. Georg – Hospitalkapelle Grimma“, die Optik beider Häuser mit der einstigen Kapelle in Einklang zu bringen. Das direkt angrenzende Gebäude sieht jetzt Henschel zufolge wie ein Bauernhaus aus. Früher sei es das Wirtschaftsgebäude der St. Georgenkapelle gewesen. Das zweite Gebäude wurde farblich angepasst und erhielt am Giebel eine Optik mit Grimmaer Wahrzeichen.

Neue Fenster und Türen und Haus An der Holzecke

In diesem Jahr plant das städtische Wohnungsunternehmen die energetische Sanierung des Blocks An der Holzecke 19 bis 21 in Grimma-Süd, nachdem im vorigen Jahr bereits das Dach erneuert wurde. Rund 250.000 Euro werden investiert, um energiesparende Fenster und Balkontüren einzubauen und momentan leer stehende Wohnungen auf Vordermann zu bringen. Neue Haustüren sollen die Sicherheit erhöhen.

Zudem verweist die 56-jährige GBW-Chefin auf ein größeres Vorhaben in Kössern. Hier sollen in diesem Jahr für 350.000 Euro Dach, Fassade, Heizung und Fenster des Gebäudes Am Brückenberg 1 bis 4 saniert werden. In dem Haus befinden sich vier Wohnungen. Die GWB hatte Anfang 2018 insgesamt 47 städtische Immobilien in Ortsteilen übernommen – mit teils erheblichem Sanierungsstau.

Corona: GWB hält sich mit Arbeiten in Wohnungen zurück

Der GWB-Plan sieht auch wieder eine Million Euro für übliche Instandhaltungen vor. Hentschel betont aber, dass derzeit Corona bedingt nur Reparaturen ausgeführt werden. Man wolle weder Mieter noch Handwerker in Gefahr bringen und deshalb für Vorhaben wie den Umbau eines Bades das Ende des Lockdowns abwarten. Die GWB zählt 1647 Wohnungen und einen konstanten Leerstand von rund sieben Prozent.

