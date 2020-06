Der Betreiber der Grimmaer Muldentalhalle hat sich an der Aktion „Night of Light“ beteiligt und das Rathaus in rotes Licht getaucht. Wie viele Veranstalter kämpft er darum, die Krise zu überwinden. Und entwickelt dabei neue Ideen.

Das Grimmaer Rathaus war am Montagabend in rotes Licht getaucht. Stefan Tröger, Chef in der Muldentalhalle, beteiligte sich an einer Aktion, mit der Veranstalter auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Quelle: Thomas Kube