Grimmaer Verein hilft Corona-Patienten in Nepal mit Sauerstoff

Muldental

Auch in Nepal steigen die Corona-Fallzahlen. Insgesamt starben in dem Land am Himalaya Pandemie-bedingt über 10000 Menschen. Seit Ausbruch der Krankheit registrierte das dortige Gesundheitsministerium 753000 Infektionen. Mittlerweile sei auch die Impfkampagne angelaufen, sagt der Grimmaer Lungenarzt Arne Drews (51), Vorsitzender des Vereins Nepalmed mit weltweit 660 Mitgliedern.

Den Ärzten des 30-Millionen-Landes stünden seit kurzem Impfdosen von Johnson & Johnson sowie weitere von Vero Cell aus China zur Verfügung. Letztere Vakzine, so Drews weiter, seien unter nepalesischen Lungenärzten nicht unumstritten, da es Zweifel an deren Wirksamkeit gebe. In jedem Fall benötige Nepal dringend medizinischen Sauerstoff, um die vielen Patienten adäquat behandeln zu können.

Über 800 Mails abgeschickt

Entsprechend kämpft der Grimmaer Mediziner seit Beginn der Pandemie um die Anschaffung einer Produktionsanlage für Sauerstoff. Nach etlichen persönlich geführten Gesprächen und über 800 E-Mails, die er in dieser Zeit auf den Weg gebracht hatte, kann er nun Vollzug melden: „Es ist geschafft. Die 90000 US-Dollar sind beisammen und bereits auf das Konto in Kathmandu eingezahlt.“ Bei der feierlichen Scheckübergabe war auch der nepalesische Honorarkonsul Ram Thapa zugegen.

Jedes Jahr bringt Arne Drews einen neuen Vereinskalender heraus und wirbt so für die internationale Aufbauhilfe in Nepal. Quelle: Frank Schmidt

Begonnen hatte alles in den Neunzigerjahren. Damals noch als Medizinstudent reiste Arne Drews durch Nepal. Er hatte nicht nur Augen für den Mount Everest – den mit 8848 Metern höchsten Berg der Welt, sondern auch Augen für das erschreckend niedrige Niveau der Gesundheitsversorgung. Im Jahr 2000 gründete er mit damals 13 Gleichgesinnten in Grimma den gemeinnützigen Verein Nepalmed, um das Berghospital Amppipal zu unterstützen.

Monsunregen erschwert Transport

Das Partnerkrankenhaus im Bergland Gorkha muss bislang große Gasflaschen über Tagesreisen aus der Hauptstadt beschaffen. Das sei nicht nur teuer, sondern vor allem mühsam – gerade bei Überschwemmungen nach Monsunregen. Drews wandte sich an den Präsidenten der America Nepal Medical Foundation (ANMF), Santosh Sapkota, und entwickelte mit ihm ein Konzept zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung auf dem Lande.

ANMF hatte zu der Zeit die erste Anlage in Kathmandu gebaut. Drews erkannte das Potenzial, nahm Kontakt auf und begann, Sponsoren zu suchen. Das Gemeinschaftsprojekt von Nepalmed, ANMF und sechs deutschen Rotary Clubs (RC) unter Leitung von RC Warburg war perfekt. „Das Coronavirus befällt vor allem die Lunge. Dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut, und es fehlt an Leistung“, sagt der Grimmaer.

Gebäude mit Elektroanschluss

Umso wichtiger sei die Behandlung mit Sauerstoff, der entweder über Konzentrator gegeben werde oder über Druckgasflaschen. „Unsere Produktionsanlage ist etwa so groß wie ein Flüssiggastank, den hierzulande viele Leute in ihrem Garten stehen haben“, so Drews. „Am Krankenhaus in Amppipal haben die Kollegen inzwischen ein Gebäude mit Elektroanschluss freigeräumt, dort kommt unser Gerät rein.“ Weitere kleinere acht Konzentratoren gingen ebenfalls nach Nepal.

Arne Drews mit Auszubildenden des Amppipal Hospitals in Nepal. Quelle: privat

Wann die große Anlage das Berghospital erreicht, ist derzeit unklar: „Der französische Hersteller hat selber einige Corona-Fälle, wodurch sich die Auslieferung und anschließende Verschiffung verzögert“, sagt der Vereinsvorsitzende. Er sitze wie auf Kohlen und hofft, dass die Ausrüstung noch im September auf Reisen gehen könne. Die Anlage werde in der Gebirgsregion bereits mit Ungeduld erwartet. Kein Wunder, garantiere sie doch die Sauerstoffversorgung der Patienten.

„Nepal-Kalender für 2022 ist da“

Auch medizinische Einrichtungen der benachbarten Distrikte mit einem Einzugsgebiet von über 300000 Menschen könnten dann beliefert werden. Dadurch erhält das Amppipal Hospital kontinuierliche Einnahmen, die das Budget des Krankenhauses stabilisieren, sagt Drews. In seiner Grimmaer Praxis gibt es bereits den neuen Kalender für 2022. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in das nächste Vorhaben für Nepal – eine Trinkwasseranlage.

Von Haig Latchinian