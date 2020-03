Grimmaer Verein hilft seit 20 Jahren in Nepal – auch in der Corona-Krise

Grimma/Amppipal

Der Grimmaer Lungenarzt Arne Drews steht aktuell in ständigem Kontakt mit seinen Kollegen in Nepal: „Es gibt im ganzen Land mit seinen 30 Millionen Menschen nur ein einziges Krankenhaus, das auf Corona testen kann.“ Bislang sei lediglich ein nachgewiesener Corona-Fall gemeldet worden, sagt der 49-jährige Vorsitzende der internationalen Hilfsorganisation Nepalmed.

Weil das bitterarme Land im Himalaya in keiner Weise auf Pandemien vorbereitet sei, habe es schon Anfang Januar alle Flugverbindungen von und nach China gekappt. Inzwischen ist der Airport von Kathmandu geschlossen, niemand komme mehr rein, niemand raus: „Die Abschottung ist auch der Grund dafür, weshalb unsere europäischen Medizinstudenten dort festsitzen“, ist Drews besorgt.

Auch in Nepal gehört der Mundschutz inzwischen zur Standardausstattung einer jeden Sprechstunde. Quelle: privat

In diesen Tagen wollte er in Leipzigs Zeitgenössischem Forum den 20. Geburtstag von Nepalmed feiern. Der nepalesische Botschafter Ramesh Khanal war genauso eingeladen wie Honorarkonsul Ram Pratap Thapa. Der Verein mit inzwischen 700 Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie zwei Partnerorganisationen in Nepal und Großbritannien wollte sich präsentieren.

Doch wegen Corona wurde die Festveranstaltung mit nepalesischer Flötenmusik, traditionellen Tanzdarbietungen und schmackhaftem Buffet vom nepalesischen Restaurant Chulo ins nächste Jahr verlegt. „Ursprünglich sollte in Leipzig zeitgleich der Kongress der deutschen Lungenärzte stattfinden – auch dieser wurde gestrichen“, so Drews.

Alle acht Testungen mit negativem Befund

Er hat in seiner Grimmaer Praxis derzeit ohnehin alle Hände voll zu tun. Es kämen jede Menge Patienten mit Husten, erhöhter Temperatur, aber auch beidseitiger Lungenentzündung: „In allen Fällen handelte es sich aber weder um Influenza geschweige denn um Corona. Acht Testungen waren negativ.“ Seine Erfahrungen teile er täglich mit Kollegen in Nepal.

Nach den Meldungen aus China und Europa seien die Ärzte im Himalaya regelrecht aufgeschreckt. Nicht zuletzt die Ärzte im Berghospital Amppipal. Dort leistet der in Grimma gegründete Verein seit nunmehr 20 Jahren solidarische Aufbauhilfe. Er kauft medizinisches Equipment, trainiert das Personal, baut Straßen, schafft Autos an und organisiert die Müllverbrennung.

Selbstgenähter Mundschutz Die Grimmaer Lungenarzt-Praxis von Arne Drews darf ab sofort nur noch mit Mundschutz betreten werden. Während Angehörige gebeten werden, draußen zu bleiben, bekommt der Patient bereits an der Pforte eine von insgesamt 103 in Heimarbeit aus festgewebtem Baumwollstoff genähten Masken. Nur mit angelegtem Mundschutz darf er sich in den Warteraum begeben. „Damit schützen wir sowohl alle anderen Patienten als auch unser Personal“, sagt Drews. Die Masken würden nach jedem Gebrauch in der Praxis gewaschen und wiederverwendet. Das Prozedere finde inzwischen Nachahmung in Praxen befreundeter Kollegen. Seine Tochter Greta (20), die die Masken mit näht, drehte auf Deutsch und in Englisch ein YouTube-Video mit genauer Handlungsanleitung. So folgen ihr inzwischen auch Patienten und Ärzte in Nepal.

Hilfe zur Selbsthilfe

Mehrere Studien zur Gesundheitssituation wurden finanziert, durchgeführt und ausgewertet. Husten, chronische Bronchitis und Asthma sind in Nepal wesentlich häufiger als in Deutschland. In den Hütten werden offene Feuerstellen zum Kochen benutzt. Dadurch bleibt der Qualm im Raum. Aufklärung tut Not. Und Hilfe zur Selbsthilfe!

In unzähligen Kursen gaben deutsche Spezialisten ihr Wissen an die Einheimischen weiter. Mit der ambitionierten Entwicklung des Gorkha-Kulturerbe-Wanderwegs und des Ligligkot-Bergkinos sollen künftig mehr Touristen in die Region der Achttausender Annapurna und Manaslu gelockt werden.

Über zwei Millionen Euro an Spenden

Es wurden acht medizinische Studien initiiert und über 700 Medizinstudenten zu Praktika nach Nepal vermittelt. Im eigenen Verlag Edition Nepalmed veröffentlichen die Mitglieder einen jährlichen Kalender, ein Kurzgeschichtenbuch, zwei Bildbände und zwei Dokumentarfilme. Arne Drews schrieb fünf Nepal-Krimis, die in Deutsch, Englisch und Nepali erhältlich sind.

Alle Einnahmen gehen an den Verein. Bisher flossen Spenden von über zwei Millionen Euro an die nepalesischen Partner. Aktuell läuft im Krankenhaus Amppipal der Ausbau des Schwesternwohnheims sowie die Erneuerung der Wasserversorgung. In seiner heimischen Praxis in Grimma führte Drews jetzt die Mundschutzpflicht für alle Patienten ein.

Robustes Gesundheitssystem in Deutschland

Er hofft, dass die Corona-Fallzahlen in Deutschland weiter beherrschbar bleiben. Noch habe man genügend Beatmungsmöglichkeiten. Das Gesundheitssystem hierzulande sei so robust, dass man auch weiterhin anderen helfen könne: Frankreich, Italien, aber eben auch Nepal, so Drews. Sprach’s und nimmt die nächsten 20 Jahre in Angriff.

Von Haig Latchinian