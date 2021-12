Grimmaer Waldschüler bauen Insektenhotel und Nistkästen

Grimma

Kerstin Härtel war seit Tagen gespannt auf das Ergebnis. Immerhin haben die Mädchen und Jungen der Waldschule Grimma etliche Stunden investiert, um den Wildbienen und anderen Insekten ein hübsches Zuhause zu bauen. Kürzlich nun wurden das im Werkunterricht entstandene Wildbienenhaus und zugleich jeden Menge farbenfreudiger Vogelnistkästen übergeben.

Extra dafür war eine Delegation mit Schülern und Lehrern von der Waldschule in Grimma-Süd zur Veolia-Niederlassung in die Straße des Friedens gekommen. „Als Umweltdienstleister", so Kerstin Härtel, die Veolia-Niederlassungsleiterin, „sind wir für Projekte, die Biodiversität fördern, immer offen und freuen uns sehr, wenn Kinder sich auf ihre Weise mit Arten- und Naturschutz auseinandersetzen."

Beratung für passende Kästen

Genau das haben die Waldschüler in den vergangenen Wochen intensiv getan, auf praktische Weise. Da wurde gesägt und gehämmert, geschraubt und gestrichen. Entstanden sind neben dem Insektenhotel auch Vogelnistkästen in verschiedenen Größen und Formen. „Wir haben uns dazu extra beraten lassen und Informationen im Internet geholt", betont Werklehrerin Carla Horny. „Schließlich brauchen die Einfluglöcher auch bestimmte Abmaße für die unterschiedlich großen Vögel und außerdem müssen alle Kästen auch zu öffnen sein, wegen der erforderlichen Reinigung im Herbst", so die Pädagogin.

Immerhin 16 Schüler mehrerer Werkstufen waren in dem Projekt involviert. Da versteht es sich von selbst, dass Veolia auf seinem Gelände in der Straße des Friedens 14a in Grimma, wo man letztes Jahr gemeinsam mit dem Versorgungsverband Grimma-Geithain ein neues Domizil bezog, ein geeignetes Plätzchen für das in der Waldschule entstandene Wildbienenhaus findet. Natürlich auch für die Vogelnistkästen, versichert Kerstin Härtel.

Veolia dankt mit Süßigkeiten

Das zuvor benötigte Baumaterial spendierte Veolia, aber die kreative und praktische Arbeit, lag allein bei den Schülern. „Wir haben lange überlegt, ob wir diesen Termin unter den gegebenen Umständen durchführen können. Aber wir wollen uns auf jeden Fall bei den Kindern bedanken und können hier unter freiem Himmel auch gut alle Regeln befolgen". Des Weiteren nutzen die Umweltdienstleister gleich die Gelegenheit und überreichten weihnachtliche Süßigkeiten an die Vertreter der Waldschule, weil die sonst übliche gemeinsame Weihnachtsfeier wieder nicht stattfinden kann.

Von Thomas Kube