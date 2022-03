Grimmaer Wohnungsunternehmen stellen für Ukraine-Flüchtlinge Wohnungen bereit

Grimma

Die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) will zehn Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Das sagte Geschäftsführerin Katrin Hentschel auf LVZ-Anfrage. Die leerstehenden Wohnungen befinden sich in den Neubaugebieten Süd und West. „Drei können wir sofort und sieben ab nächster Woche bereit stellen“, so Hentschel. Seit Montag sei die GWB dazu im Kontakt mit der Ausländerbehörde des Landkreises.

Zunächst müssten die Wohnungen aber möbliert werden, so Hentschel. „Das versuchen wir mit Partnern.“ Einer ist das Bildungs- und Sozialwerk Muldental, das am Grimmaer Prophetenberg über einen Möbelfundus verfügt. Hentschel sprach dazu am Donnerstag mit BSW-Chef Christian Kamprad. Ihren Worten zufolge ist bei der Bereitstellung von Wohnraum eine Koordination wichtig.

Hilfe auch bei Formularen und Botengängen

Sachsens Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft hat die Wohnungsunternehmen ebenfalls nach möglicher Hilfe angefragt, erklärte Hentschel. Die GWB komme dem gern nach und sei bereit, Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet bei Formularen und Botengängen unter die Arme zu greifen.

„Wir haben zwei komplett ausgestattete Gästewohnungen, die wir kurzfristig zur Verfügung stellen, informierte René Nauck, Kaufmännischer Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Grimma, auf Anfrage. Leerstehende Wohnungen müssten aber zunächst vorgerichtet und möbliert werden. Es gebe zwar Strom, Wärme und Wasser, die Wohnungen seien aber nicht eingerichtet. Dafür sollten sich Landkreis und Kommune mit einbringen, so Nauck. Vielleicht gebe es ja eine zentrale Stelle mit Einrichtungsgegenständen.

Wichtig ist die weitere Begleitung der Ukrainer

„Es ist eine humane Katastrophe, wir müssen und werden helfen“, betonte Nauck. Auch aus seiner Sicht ist aber ein abgestimmtes Vorgehen unabdingbar. Es sei gut, die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet zunächst zentral aufzunehmen und dann koordiniert unterzubringen. Wichtig sei auch die weitere Begleitung, sagte Nauck. „Die Menschen sind traumatisiert und machen sich Sorgen. Sie dürfen nicht allein gelassen werden.“ Es gehe um eine würdevolle Unterbringung und womöglich um eine langfristige Integration.

Von Frank Prenzel