Grimmaer Zahnarzt kauft das Kavalierhaus in Kössern

Grimma/Kössern

Das 300 Jahre alte Kavalierhaus in Kössern dürfte bald wieder besseren Zeiten entgegen sehen. Der Stadt Grimma ist es nach mehreren Anläufen gelungen, das stark sanierungsbedürftige Kleinod an den Mann zu bringen. Auf seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat, die Immobilie an den Leipziger René Schmeißer zu veräußern. Der Familienvater ist in Grimma inzwischen kein Unbekannter mehr. Anfang des Jahres übernahm er mit Andreas Pankau die Zahnarztpraxis von Martina Martin, die seither als Praxis für Oralchirurgie geführt wird (die LVZ berichtete).

Gelungenes Sanierungsbeispiel in Nachbarschaft

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) ist froh, den Zahnarzt für das Kavalierhaus begeistert zu haben. Das Beste sei es, wenn Leute mit Kapital, Idealismus und einem wirtschaftlichen Konzept solche Immobilien ins Herz schließen, sagt der Rathauschef und verweist auf ein gelungenes Beispiel nur Schritte entfernt: Aus dem Rittergut Kössern hat Neubesitzer Jörn-Heinrich Tobaben wieder ein Schmuckstück gemacht.

Laut Berger möchte der Erwerber das unter Denkmalschutz stehende Kavalierhaus nach der Sanierung als Wohnsitz nutzen. Bevor es so weit ist, wird aber noch einiges Wasser die Mulde hinab fließen. Zumal es eine komplizierte Gemengelage gibt. Das Gebäude mit seinen vier großen Räumen steht zwar weitgehend leer, ist aber mit Turnraum und Kegelbahn verflochten. Die in schlechtem Zustand befindliche Heizung versorgt Kavalier- und Jagdhaus gleichermaßen. Und in Nachbarschaft hat die Feuerwehr ihr Domizil.

Das Rittergut Kössern ist ebenfalls in Privatbesitz und wurde von Neu-Besitzer Jörn-Heinrich Tobaben hervorragend saniert. Quelle: Frank Prenzel

Grimma plant Neubau der Feuerwehr in Kössern

Deshalb gab es mit allen momentanen Nutzern, dem potenziellen Käufer und der Kommune ein intensives Gespräch zum „zeitlichen Szenario“, so Berger. Während die Kegelbahn der SG Kössern unangetastet bleibt, wird die Nutzung des Sportraums nach Abschluss des Kaufvertrages auf vier Jahre begrenzt. Die Schalmeienkapelle der Grimmaer Feuerwehr, die in einem Raum des Hauses probt, muss zur Schaffung von Baufreiheit aber schon bis 31. März 2020 weichen. Die Musiker sollen zunächst mit in den Turnraum. Später beziehen sie in der neuen Kösserner Feuerwehr Quartier und erhalten dort auch einen kleinen Raum für die Instrumente. Der Neubau soll in den Jahren 2021/22 am Standort der früheren Kaufhalle Gestalt annehmen, für die Planungsleistung stellt Grimma im nächsten Jahr 50.000 Euro ein. Der Feuerwehr-Altbau wird danach abgebrochen, die neun Stellplätze werden verlegt. Laut Berger verfügt der Erwerber spätestens nach vier Jahren über das gesamte Areal.

Freifläche bleibt der Dorfgemeinschaft erhalten

Die große Freifläche neben dem Kavalierhaus bleibt übrigens in öffentlicher Hand und steht wie gewohnt für die Dorffeste zur Verfügung. Alles in allem veräußert die Stadt mit dem Kavalierhaus ein 1200 Quadratmeter großes Grundstück – für 65.000 Euro.

Wolff Dietrich von Erdmannsdorf (1648-1723), Ältesten-Minister im Kabinett von August dem Starken, ließ vor etwa 300 Jahren das Jagdhaus und das gegenüber liegende Kavalierhaus errichten. Beide barocken Gebäude boten seinen adeligen Gästen und Jagdgesellschaften eine standesgemäße Unterkunft. Was folgte, war eine wechselvolle Geschichte, zu DDR-Zeiten diente das Kavalierhaus sogar als Grundschule. Die Stadt Grimma erbte schließlich beide Gebäude mit der Eingemeindungswelle im Jahr 2011.

Von Frank Prenzel