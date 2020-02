Grimmaer Züchter büßt acht Schafe ein: Für ihn war es der Wolf

Grimma/Liptitz

Den 2. Februar wird Jürgen Fiebig so schnell nicht vergessen – ebenso wenig den Anblick, der sich ihm bot. Es war an jenem Sonntag gegen 8 Uhr, als ein Anruf den Inhaber des Geflügelhofes Fiebig aufschreckte. Er solle schnell zum Hühnerhof Liptitz kommen, hier stimme etwas nicht, bat die Mitarbeiterin und schickte ein Handyfoto. Die Frau wollte an jenem Morgen nicht nur den Hühnern die Eier abnehmen, sondern auch die Kamerunschafe füttern – und machte dabei die furchtbare Entdeckung.

Drei tote Lämmer

Fiebig war schnell klar, dass hier in der Nacht ein Wolf über den Zaun gesprungen sein muss und sich über die Schafe hermachte. Der 52-Jährige fand drei tote Lämmer vor, „zwei von ihnen waren ziemlich aufgefressen und ihre Schädel durchgebissen“. Zwei weitere Lämmer, eines mit einem gebrochen Bein und eines mit einem Kehlbiss, habe er erlösen müssen, ebenso ein Muttertier mit gebrochen Bein. „Durch diesen Übergriff büßte ich sechs Tiere ein“, klagt der Besitzer des Geflügelhofes in Wagelwitz bei Mutzschen, zu dem der Hühnerhof in Liptitz gehört.

Jürgen Fiebig, Inhaber des Geflügelhofes Fiebig im Grimmaer Ortsteil Wagelwitz, hat vermutlich durch einen Wolf mehrere Schafe eingebüßt. Sie begrasen eine eingezäunte Fläche am Hühnerhof in Liptitz. Quelle: Frank Prenzel

Es blieben nicht die einzigen. Denn schon in der Nacht zum 7. Februar holte sich der Wolf zwei weitere Lämmer aus dem umzäunten Grasland, wo tagsüber die Hühner im freien Auslauf Futter picken und auch die Schafe das Grün kurz halten.

Vermutlich nutzte Isegrim eine Stelle, an der der Spanndraht gerissen und dadurch der 1,40 Meter hohe Maschendrahtzaun etwas niedriger war. Fiebig beklagt einen Verlust von knapp 500 Euro.

Tödliche Kehlbisse

Jürgen Fiebig, Inhaber des Geflügelhofes Fiebig, hat die toten Schafe dokumentiert. Quelle: privat

Doch die finanzielle Einbuße treibt ihn weniger auf die Palme. Vielmehr hadert der in Großbothen beheimatete Mann mit der Fachstelle Wolf und mit der Politik.

Mitarbeiter der beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie angesiedelten Fachstelle begutachteten unmittelbar nach dem Vorfall die toten Nutztiere und Spuren – und kamen zu einem anderen Schluss als Fiebig. Sie sind der Ansicht, dass mehrere Füchse für das Schaf-Massaker verantwortlich sind. Die tödlichen Kehlbisse stammten von einem Fuchs. Das Trittsiegel, das Fiebig vorfand und vor dem Wetter schützte, könne auch von einem großen Hund sein. Per Protokoll sind diese Aussagen dokumentiert.

Fiebig kann darüber nur den Kopf schütteln und mutmaßt, dass die Fachstelle abwimmelt und das Wolf-Problem herunter spielt. „Das ist an den Haaren herbei gezogen“, zürnt der 52-Jährige. Man vermische Fakten. Fiebig hatte den Hof in Liptitz 2015 erworben. Nie habe es seitdem Probleme mit dem Fuchs gegeben, sagt er. Auch die Spuren, die er am 2. und 7. Februar vorfand, sprechen für ihn eine deutliche Sprache. „Es ist nicht möglich, dass Füchse in einer Nacht zwei bis drei Lämmer töten und auffressen“, betont der Tierhalter und Freizeit-Jäger.

Wolf in der Region gesichtet

Zudem weiß er wie andere Tierhalter und Jäger auch, dass in der Gegend einzelne Wölfe herum streunen. Ende Januar hatte ein Wolf zwei Schafe in der Nähe von Oschatz gerissen, von der Fachstelle Wolf bestätigt. Vor wenigen Tagen wurde im Wildgehege Zaußwitz bei Liebschützberg (ebenfalls Kreis Nordsachsen) eine Dammwildkuh Opfer eines Wolfsangriffs. Schon länger liegen die zwei Vorfälle beim Fremdiswalder Schicketanzhof zurück. Vor etwa eineinhalb Jahren holte sich das Raubtier ein größeres Kalb und ein junges Rind in einer umzäunten Weide am Wermsdofer Forst, bestätigt Jörg Schicketanz. Weil der Wolfsriss nicht belegbar gewesen sei, habe er keine Entschädigung bekommen.

Dieses Trittsiegel fand Jürgen Fiebig in seinem Gehege im Hühnerhof Liptitz. Für ihn ist es klar die Spur eines Wolfes. Quelle: Frank Prenzel

Das Problem brenne den Tierhaltern auf den Nägeln, sagt Geflügelzüchter Fiebig, dem die Politik der Grünen und der Tierschützer gegen den Strich geht. „Ich habe nichts gegen den Wolf, aber doch nicht flächendeckend in ganz Deutschland.“ Andere Länder regulierten den Bestand, plädiert Fiebig für einen gezielten Abschuss und eine Reduzierung der Wölfe. Eine Vielzahl von Wölfen funktioniere nicht, es gebe schon zu viele Zwischenfälle gerissener Tiere.

Züchter baut Elektrozaun

Es würden Millionen für den Schutz ausgegeben, doch die Tierhalter müssten Einbußen hinnehmen, ärgert sich Fiebig. Auch er bleibt auf dem Schaden sitzen, weil bezweifelt wird, dass seine Kameruner einem Wolf zum Opfer fielen und durch gerissenen Spanndraht der Zaun herab hing. Einen Rat aber will er beherzigen und beim zuständigen Ministerium Fördermittel für einen Elektrozaun beantragen. „Mal schauen, ob ich den Wolf damit abhalten kann.“

Das ist der Geflügelhof Fiebig Vor 14 Jahren fing Jürgen Fiebig mit einem Geschäftspartner an, in Wagelwitz für die Wiesenhof GmbH Enten zu mästen. Ende 2014 kehrte der Landwirtschaftsmeister dem Konzern im Streit den Rücken und steht seitdem auf eigenen Beinen. Zum Standort Wagelwitz erwarb er den Hühnerhof in Liptitz, das zu Wermsdorf gehört, und baute seinen Geflügelhof Fiebig sukzessive aus. Im November 2018 eröffnete er einen Hofladen in der Grimmaer Kreuzstraße, „über den wir den Großteil unserer Eier und Geflügelprodukte verkaufen“. Der Direktvermarkter beliefert in Leipzig unter anderem das Gewandhaus, das Gourmet-Hotel Michaelis und das Hotel Berlin. Auch das Klosterhotel Nimbschen gehört zu seinen treuen Kunden. Jürgen Fiebig beschäftigt derzeit sechs Mitarbeiter. In Liptitz legen die 4500 Hühner etwa 4000 Eier pro Tag. In Wagelwitz werden Hähnchen sowie fürs Weihnachtsgeschäft Enten und Gänse aufgezogen, darüber hinaus hält Fiebig einige Bentheimer Schweine. Auch Wildprodukte werden vermarktet. Der 52-Jährige setzt auf nachhaltige Produktion. Die Hühner haben in Freilandhaltung Auslauf auf einer großen Wiese und erhalten gentechnisch unverändertes Futter. Geschlachtet und verarbeitet werden die Tiere vor Ort, Transportwege hält Fiebig kurz und vermarktet die Produkte in der Region. Das zeigt Erfolg: „Wir haben uns einen guten Kundenstamm aufgebaut.“

Von Frank Prenzel