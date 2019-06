Grimma

Gegenbesuch: Nach einer erlebnisreichen Woche im März in Grimma freuten sich die 16 Schüler des Evangelischen Schulzentrums Großbardau und der Oberschule Grimma darauf, ihre französischen Freunde wieder in die Arme nehmen zu dürfen. Im Mai reisten sie für neun Tage in die Grande Nation und waren Gast der Partnerschule „Collège Isle de Saône“. Es war die mittlerweile achte Frankreichfahrt beim Schüleraustausch.

Begrüßung durch die Verwaltung von Pontailler sur Saône

„Viele strahlende Gesichter empfingen uns, und trotz kühler Temperaturen verlebten wir eine sehr schöne Woche im Burgund“, schrieben die Schülerinnen Celine Daartz und Sophia Engel nach ihrer Rückkehr. Die überaus herzliche Begrüßung durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Pontailler sur Saône habe gezeigt, welche Bedeutung diesem Schüleraustausch beigemessen wird. Celine und Sophia dankten bei der Gelegenheit allen Organisatoren – auf Französisch.

Späterer Schulbeginn und zweistündige Hofpause

„Die Franzosen luden uns ein, ihre Kultur besser kennen zu lernen“, so die zwei Schülerinnen aus Grimma. Im Vergleich zu Deutschland erlebten die Gäste „ein sparsames Frühstück, dafür aber mehrgängige Mahlzeiten zu Mittag in der Schulkantine sowie abends in den Gastfamilien“. Ungewohnt, aber nicht unangenehm, sei auch der spätere Unterrichtsbeginn und die fast zweistündige Hofpause gewesen. „Dagegen dauert der Unterricht, an dem wir auch teilnahmen, außer mittwochs jeden Tag bis 17 Uhr“, berichteten Celine und Sophia.

Teamgeist beim Kanufahren und Bogenschießen

Aktivitäten im Freien wie Bogenschießen und Kanufahren standen ebenso auf dem Besuchsprogramm und erforderten Teamgeist. „Im Rahmen unserer Projektarbeit zu regionalen Spezialitäten besuchten wir die Senffabrik Fallot in Beaune, wo die Senfkörner noch auf Granitsteinen zermahlen werden, und das Cassisium in Nuits- St. Georges, wo wir lernten, was man alles aus der schwarzen Johannisbeere machen kann.“ Am Projekt hatten die Austauschschüler im März bereits in Grimma gearbeitet, als die Franzosen deutschen Gaumenfreuden auf den Grund gingen.

Einsatz in der Schulküche für die Fête d’adieu

Am letzten Tag in Pontailler sur Saône „haben wir in der Schulküche – eingehüllt in hygienische Schutzkleidung – kleine Spezialitäten gebacken“, schildern die beiden Schülerinnen. Am Abend habe dann die traditionelle „Fête d’adieu“ stattgefunden, „bei der wir die Eltern zur Verkostung einluden und die letzten Stunden in lockerer Atmosphäre gemeinsam verbrachten“.

Der Abschied fiel wieder allen sehr schwer. Doch für einige heißt es nächstes Jahr wieder „Bonjour Pontailler“.

