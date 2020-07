Grimma

Nicht jammern – kämpfen! Das ist die Maxime von Berufsoptimist Ron Haferkorn. Mit einer spektakulären Aktion und der baldigen Aussicht auf mehr Normalität beendete der 40-Jährige symbolisch die lange Corona-Durststrecke: In zehn Stunden, 50 Minuten rannte er sage und schreibe 80 Kilometer.

Seinen doppelten Marathon startete er in der Schladitzer Bucht, umrundete sie viermal, lief dann über Wiederitzsch, die Delitzscher Landstraße und die Delitzscher Straße nach Leipzig, vorbei an Blechbüchse und Markt zum Augustusplatz und weiter über die Prager Straße Richtung Liebertwolkwitz bis nach Grimma.

Nicht die erste spektakuläre Aktion

Schon im vorigen Jahr sorgte der geschäftsführende Teilhaber des „Muldental-Fitnessclubs Topfit“ für Aufsehen. Mit einem 70-Kilometer-Lauf wollte er daran erinnern, dass die Menschen eigentlich geborene Ausdauerläufer seien. Die aktuelle Bewegungsarmut sei mitverantwortlich für manche Zivilisationskrankheit.

Weil die 656 Muskeln nur unzureichend arbeiteten, degeneriere der Körper. Zumindest einen Muskel trainierte der einstige Turner und Akrobat seit jenem schicksalhaften 18. März nicht mehr – das Zwerchfall. Nein, zu lachen hatte er nach Ausbruch der Pandemie kaum noch etwas. Er musste sein Fitnessstudio schließen.

Selbst erarbeitetes Hygienekonzept

Im April setzte er die Beiträge seiner rund 400 Mitglieder aus. Obwohl er keinerlei Einnahmen hatte, investierte er in elf Geräte, um zumindest auf 100 Quadratmetern im überdachten Freien ein Ganzkörpertraining anzubieten. Von Beinpresse bis Ruderzug war dank selbst erarbeiteten Hygienekonzepts wieder manches möglich.

Step by step durfte er auch nach innen öffnen. Im Moment ist er bei 80 Prozent. Von Normalbetrieb könne für ihn und die elf Mitarbeiter noch keine Rede sein. Aber er gibt nicht auf und läuft weiter. Am linken Straßenrand kämpfte er unverdrossen gegen die Zeit, den inneren Schweinehund und den brausenden Verkehr.

Anliegen wird von weiteren Firmen geteilt

Anlaufen 2020 – das der Titel des besonders auf den letzten Kilometern zwischen Beiersdorf und Grimma kräftezehrenden Vorhabens. Er legte sich nicht nur für seinen Fitnessclub ins Zeug, so Haferkorn, sondern auch für die vielen betroffenen Kleinunternehmer und Mittelständler zwischen Leipzig und Dresden.

40 Firmen unterstützten den Lauf. Ihre Namen waren auf dem Dress des Sportlers gelistet. Überhaupt verspürte der Reha- und Personal-Trainer viel Solidarität. Ihn begleitete nicht nur ein Versorgungsteam, sondern – zumindest auf 48 Kilometern – auch Patrick Fischer, einer der Geschäftsführer von Kloster Nimbschen.

Krise setzt der Wirtschaft zu

Die Krise habe ihn wirtschaftlich zwei Jahre zurück geworfen, sagt Haferkorn, der sonst im Drachenboot der Ü40-Nationalmannschaft sitzt. Ob in Magdeburg, Berlin oder Wolfsburg – bis heute könne er nicht mit seinen Teamgefährten trainieren. Deutsche, Europa- und Club-Weltmeisterschaften – alles abgesagt.

Doch der Therapeut schaut nach vorn. Er freut sich, irgendwann wieder auf 750 Quadratmetern für die Mitglieder da zu sein. Eine Muckibude sei das Haus eh nicht: „Wir tun ganz gezielt etwas für die Gesundheit – lindern Schmerzen, schonen Gelenke, bauen Stress ab und beugen Depressionen vor.“

Freudiger Empfang in Grimma

Als er nach gut 80 Kilometern am Fitnessstudio ankam, bereiteten ihm die Freunde einen herzlichen Empfang. Im Ziel berichtete er davon, dass es beinahe einen Unfall gegeben hätte: „Die Fahrer sind nicht mehr gewöhnt, dass ihnen jemand am Straßenrand entgegenkommt. Das war früher anders. Da gab es noch nicht so viele Autos.“

