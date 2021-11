Grimmaer räumen die Schränke aus: Hilfstransport rollt nach Lublin

Grimma

Am letzten Ferientag ging es im Grimmaer Mehrgenerationenhaus (MGH) „Alte Feuerwehr“ noch einmal zu wie im Taubenschlag. Ein Auto nach dem anderen fuhr vor. Eine Kiste nach der anderen wurde ins Haus getragen. Das Büro, in dem sich die Spendengüter an der Wand stapeln, wurde einmal mehr zur Annahmezentrale.

Das Büro im Mehrgenerationenhaus wurde in den Herbstferien zur Annahmezentrale für den Hilfstransport ins polnische Lublin. Quelle: Frank Prenzel

Es ist in diesem Jahr der schon zweite Hilfstransport, der von Grimma ins fast 1000 Kilometer entfernte Lublin rollen wird. Am Donnerstag wird der 40-Tonner-Laster erwartet, um voll beladen die Rückreise anzutreten. Empfänger ist der Caritas-Verband der ostpolnischen Großstadt, der auf solche Hilfsgüter dringend angewiesen ist und die Lieferung schon erwartet.

Brandiser fährt in Grimma vor

Auch der Brandiser Axel Zelle fuhr letzten Freitag vor und lud Geschirr ebenso aus wie Besteck, Decken, Handtücher, Bettwäsche und Kleidungsstücke. „Bei uns hat sich einiges angesammelt“, erzählte er. „Wir haben es übrig und wollen helfen“, zum Wegschmeißen sei es zu schade. Die Nachricht in der Zeitung mobilisierte die Brandiser Familie, ihre Schränke zu durchforsten.

Spender fragten nach neuer Aktion

Schon bei der Sammlung im Sommer signalisierten viele Spender aus Grimma und Umgebung, dass sie noch weitere Sachen entbehren können und fragten nach einem neuerlichen Hilfstransport. Deshalb entschied sich das Mehrgenerationenhaus-Team, vor dem Winter eine zweite Hilfssendung nach Polen zu schicken. An den vier Abgabetagen in den Herbstferien wurden so viele Güter ins Haus gebracht, dass die gut zehn ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer alle Hände voll zu tun hatten und haben. „Wir schauen uns alles an und verpacken es sortiert in Bananenkisten“, berichtete MGH-Chefin Steffi Selzer.

Karin Gentzsch gehört zum ehrenamtlichen Team für den neuerlichen Hilfstransport nach Lublin. Sie schaute sich im Mehrgenerationenhaus Grimma die abgegebenen Kleidungsstücke genau an und verpackte sie in Bananenkisten. Quelle: Frank Prenzel

Sie lobt ihre Mitstreiter, die bei der schweren Arbeit mit Herz dabei seien, ebenso wie die vielen Geber. „Wir bedanken uns herzlich für die große Spendenbereitschaft.“ Manche seien sogar mit Hänger vorgefahren. Die Schränke auszuräumen lohne sich für so eine Aktion, betont Selzer. „Die Sachen kommen in gute Hände.“

Verbindung seit Flutjahr 2002

Seit dem Flutjahr 2002 besteht die Verbindung zwischen Grimma und dem Lubliner Caritasverband. Seitdem rollt in der Regel zweimal im Jahr ein Transport los. Und seitdem fungiert Monika Matacz, die Deutsch spricht und lange Zeit bei der Wohlfahrtsorganisation in der ostpolnischen Metropole tätig war, als unerlässliches Bindeglied. „Von ihr erfahren wir auch, was am Dringendsten gebraucht wird“, so Selzer.

Rollatoren und andere Gehhilfen

Neben gut erhaltener Kleidung für Kinder und Erwachsene gaben die Grimmaer Schuhe, Decken, Bettwäsche, Handtücher und Geschirr ab, auch Gardinen und Vorhänge. „Darunter sind nagelneue, original verpackte Sachen“, staunt Selzer. Auf mancher ungeöffneter Bettwäsche finde sich sogar noch der EVP-Preis aus DDR-Zeiten. Einige funktionstüchtige Rollatoren, Rollstühle und andere Gehhilfen stehen für die Hilfssendung ebenfalls zur Verfügung. Sogar eine 1,20 Meter messende Modelleisenbahn mit zwei Loks und vier Hängern wird auf Reisen gehen. Wichtig sind zudem Waren des täglichen Bedarfs – vor allem für die Hygiene. Vom gespendeten Geld wollen die MGH-Leute solche Artikel einkaufen.

Die Caritas in Lublin kümmert sich um sozial Schwache. Neben einer Tageseinrichtung unterhält sie einen Hort für Kinder, wo es auch Essen und Nachhilfe gibt, und eine ambulante Pflegeeinrichtung mit Palliativversorgung. Eine Kleiderkammer ergänzt das Angebot. In der Corona-Krise wuchs der Bedarf an Hilfsgütern, doch aufgrund der zeitweise dichten Grenzen und Beschränkungen kamen und kommen weniger Transporte an, weiß MGH-Chefin Selzer. Auch die Grimmaer bangten vorigen November, dass es ihre Hilfssendung über die Grenze schafft.

Steffi Selzer, die Chefin des Mehrgenerationenhauses "Alte Feuerwehr" in Grimma stellt einen weiteren Karton auf den Stapel. Am 4. November rollt ein neuerlicher Hilfstransport von Grimma ins polnische Lublin. Quelle: Frank Prenzel

MGH und Vereine bezahlen Spedition

Die Fahrtkosten in Höhe von rund 750 Euro stemmen dieses Mal das Mehrgenerationenhaus und die Vereine Fakt und Mehrgenerationenwohnen. Noch bis 2017 schickte der Lubliner Verband den Laster selbst, kann dafür aber nicht mehr aufkommen. Inzwischen ordern die Polen eine Spedition, für deren Kosten die Grimmaer aufkommen. Selzer zweifelte übrigens keinen Moment, dass der Laster auch dieses Mal voll wird.

Von Frank Prenzel