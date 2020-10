Grimmaer sammeln für Hilfstransport ins polnische Lublin

Grimma

Jahr für Jahr rollen ein bis zwei Spendentransporte von Grimma nach Lublin. Auch in diesem Jahr gingen schon zweimal Hilfsgüter auf Reisen und wurden vom Caritasverband der polnischen 350.000-Einwohner-Stadt dankend in Empfang genommen. Doch aller guten Dinge sind drei: Das Mehrgenerationenhaus „Alte Feuerwehr“ möchte mit einer großen Sammelaktion einen weiteren Transport zusammen stellen und noch vor der Weihnachtszeit losschicken.

Benötig werden auch Hilfsmittel für die Pflege

Benötigt werden gut erhaltene Kleidung für jedes Alter, Schuhe, Decken, Bettwäsche, Handtücher, auch Vorhänge, Gardinen und Geschirr. Der Caritasverband der Großstadt im polnischen Osten nimmt sich hilfsbedürftiger Menschen an – Obdachlose ebenso wie Senioren, Kinder und Pflegebedürftige. Der Verband unterhalte auch einen Palliativ- und Hospizdienst, informiert Angelika Sallat vom Mehrgenerationenhaus. Doch in Polen gebe es keine Pflegeversicherung, Hilfsmittel müssten die Menschen selber bezahlen. Deshalb sind bei der Grimmaer Spendenaktion auch gut erhaltene Gehhilfen, Rollatoren, Rollstühle und ähnliche Gegenstände von großem Interesse. Das gelte auch für Pflegehilfsmittel, Waschmittel und Kosmetika.

Anzeige

Abgabe der Spenden in Grimma montags und freitags

Bis Ende Oktober werden Spenden im Mehrgenerationenhaus „Alte Feuerwehr“ am Nicolaiplatz 5 in Grimma entgegen genommen. Wichtig: Dazu sind feste Zeiten festgelegt worden. Wer etwas abgeben möchte, soll sich bitte montags oder freitags von 8 bis 17 Uhr einfinden. Rückfragen werden gern unter 03437/982614 beantwortet.

Grimma erhielt viele Spenden nach der Muldeflut

Die Verbindung zum polnischen Lublin entstand nach der Muldeflut 2002. Bekanntlich wurde Grimma im Hochwasser-Jahr mit Spenden überhäuft, in einem Gebäude des Gruma-Autohauses wurde sogar eine städtische Lagerhalle für die vielen Gegenstände eingerichtet. Denn nicht alles fand Abnehmer. Eine Grimmaer Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Vertretern der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände und der Stiftung „ St. Georgenhospital“, habe damals überlegt, was mit den gut erhaltenen Sachen passieren soll und sei auf die Woiwodschaft Lublin gestoßen, erzählt Angelika Sallat, die lange Zeit bei der Stiftung tätig war und Mitbegründerin der Mehrgenerationenhäuser in Grimma ist. Denn auch die Lubliner Region leidet unter Hochwassern.

So sah der Hilfstransporter von Grimma nach Lublin im Jahr 2017 aus. Mittlerweile kann die Caritas nicht mehr selber kommen. Quelle: Privat

Grimmas Angebot wurde dankend angenommen. Vor 15 Jahren schickte der Caritasverband erstmals einen Laster nach Grimma, der voll beladen zurück in die 800 Kilometer entfernte Großstadt rollte – mit Textilien, Möbel, Haushaltgegenständen, Spielzeug und anderem mehr an Bord. Da in Grimma das Spendenaufkommen – etwa in der Kleiderkammer – nicht versiegte, schickte die Lubliner Caritas ihren Kleinlaster von nun an jedes Jahr an die Mulde – bis es vor drei Jahren hieß, dass der Lkw nicht mehr der EU-Norm entspreche und für eine Reparatur oder ein neues Fahrzeug kein Geld übrig sei.

Zwei Jahre sprang der Lions Club Grimma in die Bresche

Zwei Jahre lang sprang der Grimmaer Lions Club in die Bresche, organisierte und finanzierte die September-Fahrt. In diesem Jahr nun nutzen die Initiatoren, namentlich die Vereine F.A.K.T. und Mehrgenerationswohnen PH9, erstmals eine international agierende Spedition. 1044 Euro kostete der Transport Ende August, die Rechnung übernahm erneut der Lions Club.

Spontaner Besuch aus Grimma in Lublin

Nur Tage später entschied sich Angelika Sallat mit den ehrenamtlichen Helfern Bärbel Sandmann und Bärbel Lehmann für einen spontanen Besuch der Caritas Lublin. Sie orderten den VW-Sprinter der hiesigen katholischen Kirche, füllten ihn bis unters Dach mit Spenden und machten sich auf den elfstündigen Weg. Sallat gewann so erstmals einen umfassenden Einblick in die Hilfe der Organisation und zeigte sich beeindruckt. „Das war eine ganz tolle Erfahrung. Dort sind alle sehr engagiert.“ Die Grimmaer Hilfsgüter seien in guten Händen.

Die Spenden aus Grimma kommen hier beim Caritasverband im polnischen Lublin an. Die Grimmaerin Angelika Sallat machte sich jetzt ein Bild vor Ort und warf auch einen Blick in die Kleiderkammer. Quelle: Privat

Die Caritas Lublin unterhält auch eine Kleiderkammer. In der Suppenküche werden täglich 250 Portionen ausgegeben. Leider bremste die Corona-Pandemie das Spendenaufkommen, so dass Hilfsgüter mehr denn je vonnöten sind. „Das beflügelt uns, deshalb starten wir noch eine Aktion“, bekräftigt Sallat. Es sollten aber wirklich nur gut erhaltene Dinge abgegeben werden.

Lesen Sie auch:

Darum bekennt sich die Stadt Grimma weiter zum Mehrgenerationenhaus.

Von Frank Prenzel