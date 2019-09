Grimmaer trommeln für Verständigung

Grimma

Trommeln für Toleranz: Das Kinder- und Jugendhaus Come In öffnete während der Interkulturellen Woche die Türen und veranstaltete einen offenen Nachmittag für alle Nationalitäten. Fasziniert von der Idee kamen reichlich 100 Teilnehmer aller Altersklassen und zahlreicher Länder zusammen. Sie alle konnten sich am reichhaltigen Buffett laben: Kaffee und Kuchen, viele abwechslungsreiche Salate aber auch Grillspezialitäten von Lamm und Geflügel wurden geboten.

Mutzschener Pfarrer organisiert Workshop

Im Innenhof des Kinder- und Jugendhauses, dass sowohl von einheimischen, aber auch vielen ausländischen Kindern besucht und genutzt wird, hatte Henning Olschowsky seine großen und kleinen Trommeln aufgebaut. Der Mutzschener Pfarrer leitet im evangelischen Schulzentrum Großbardau einen Trommel-Workshop und wollte diese Art Musizieren nun auch den Steppkes vom „Come In“ näherbringen. Zeitgleich konnten sich mehr sportlich interessierte Jungen und Mädchen auf dem Marktplatz beim Fußball-Darts und Softbogenschießen vergnügen.

Das Kinder- und Jugendhaus, direkt am Busbahnhof am Nicolaiplatz gelegen, ist eine Einrichtung der Diakonie Leipziger Land. Hintergrund der vielfältigen Aktionen ist die Interkulturelle Woche, die bundesweit seit 22. September begangen wird.

Uno Mondo unterstützt Aktion im Come In

Come-In-Leiter Stefan Kosiek hat das bunte Treiben mit Unterstützung des Mehrgenerationenhauses Alte Feuerwehr und dem offenen Treff „Haltestelle Unu Mondo“ organisiert. „ Unu Mondo“ heißt in der Weltsprache Esperanto eine Welt. Das Haus am Nicolaiplatz sei so zentral und öffentlich - da könnten Asylbewerber sichtbar in die Gesellschaft geholt werden, so Kosiek. Einmal wöchentlich treffen sich dort seitdem 2008 durchschnittlich 25 bis 30 Frauen, Männer und Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die im Bahrener Heim oder in Grimmaer Wohnungen leben. Schräg gegenüber können sich die Kinder derweil im Kinderhaus vergnügen, aber auch vieles lernen und Erfahrungen im Umgang mit deutschen Kindern sammeln.

Das Kinder und Jugendhaus war in der Vergangenheit mehrfach mit nationalen Parolen beschmiert und durch rassistische Symbole verschandelt worden.

Von Thomas Kube