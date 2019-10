Grimmaer verlieren Wette gegen Einkaufszentrum

Grimma

Den 500-Euro-Scheck im XXL-Format musste Elke Ullrich, Senior Center Managerin des Grimmaer Prima Einkaufs-Park (Pep), am Sonnabendnachmittag unverrichteter Dinge wieder mit in ihr Büro nehmen. Denn zuvor hatte die Pep-Werbegemeinschaft ihre im Rahmen der 25-Jahr-Feier des Einkaufscenters am Grimmaer Stadtrand aufgestellte Stadtwette gewonnen, weil nur etwa ein Drittel der in der Wette gewünschten 25 Familien mit Mitgliedern aus drei Generationen den Weg auf die Festbühne gefunden hatten.

Was eine gewisse Ratlosigkeit bei allen Beteiligten nach sich zog. „An der Werbung kann es nicht gelegen haben, und auch in unserem Umfeld haben wir uns sehr bemüht, unsere Kontakte spielen zu lassen“, resümierte Mehrgenerationenhaus-Leiterin Steffi Selzer, die sich jedoch zuversichtlich zeigte, eine zweite Chance vom Pep zu erhalten.

Zunächst jedoch müssen die Investitionen, die mit dem Gewinn des Wetteinsatzes beglichen werden sollten, aufgeschoben werden. „Wir benötigen dringend neues Spielzeug für unser Haus, darüber hinaus neues Mobiliar“, sagte Selzer.

Eine ganze Menge Neues gibt es alsbald auch im Pep. Im Jahr seines 25. Geburtstages befindet sich das Einkaufscenter inmitten einer Neustrukturierung, in deren Ergebnis unter anderem in die seit geraumer Zeit nicht vermieteten 1000 Quadratmeter Ladenfläche in der oberen Etage neues Leben einziehen soll. Darüber hinaus wird die Mall neu gestaltet, erhält das Center eine moderne Beleuchtung sowie eine neue Farbgestaltung.

Geburtstagsfeier im PEP-Einkaufspark in Grimma: Scherenschnitt-Künstler in Aktion. Quelle: Roger Dietze

Bunt ging es im Pep auch an den beiden Geburtstagstagen Freitag und Sonnabend zu, deren erster für die Pep-Kundschaft einen Mieter-Aktionstag mit einer Reihe besonderer Angebote bereit hielt. Der Sonnabendvormittag stand ganz im Zeichen eines Einsatzes von Jörn Schlönvoigt, Darsteller bei der TV-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, an der Pfennigpfeiffer-Kasse zugunsten einer lokalen Kindertagesstätte sowie des Anschneidens der Geburtstagstorte. Am frühen Nachmittag lud Gaber-Moden zu einer Modenschau unter Mithilfe des aus Thüringen stammenden Models Nico Schwanz ein. Ihren musikalischen Abschluss fand die zweitägige Pep-Sause mit den Auftritten der Sänger Nina Lizell und Benjamin Boyce, die im Anschluss daran für Autogramme zur Verfügung standen.

Das Pep öffnete im August vor 25 Jahren erstmals seine Türen. Von den 35 Erstmietern haben bis heute deren sechs dem Grimmaer Einkaufscenter die Treue gehalten, darunter Gaber-Moden, das Blumengeschäft Mühe und Jeans-Fritz. Täglich gehen in dem Komplex im Durchschnitt 7200 Kunden ein und aus.

Von Roger Dietze