Grimmas Adventskalender lockt mit 24 Gewinnchancen

Der neue Grimmaer Adventskalender liegt vor. Er wurde in einer Auflage von 2500 Exemplaren gefertigt und lockt hinter jedem Türchen mit einer Gewinnchance. Das Titelbild zeigt eine gemalte Ansicht des Grimmaer Weihnachtsmarktes, das dieses Mal aus der Hand von Stadtsprecher Sebastian Bachran stammt. Unter einem Mond- und Sternenhimmel tummeln sich Menschen unterm geschmückten Rathaus und den lichterstrahlenden Buden.

Gewinne im Wert von 2400 Euro

Der neue Adventskalender für Grimma soll nicht nur zu Hause für ein bisschen heimelige Adventsstimmung und Überraschung sorgen. Denn er richtet wie schon im vorigen Jahr den Fokus auf die Angebotspalette der ortsansässigen Unternehmen. 30 Einzelhändler, Vereine und Unternehmen beteiligen sich an der Aktion und stellen Gewinne im Gesamtwert von 2400 Euro zur Verfügung. Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember werden Gutscheine oder Sachpreise im Wert von 100 Euro verlost. Initiator dieses Gewinnspiels ist die „Abteilung Lokalpatrioten des Gewerbevereins Grimma“.

Sachpreise bis Ende März 2022 einlösen

Hinter dem untersten linken Türchen versteckt sich die vierstellige Losnummer. Vom 1. bis 24. Dezember erfolgt dann täglich die Ziehung eines Gewinners. Wird zum Beispiel am 5. Dezember die Losnummer 1234 gezogen, dann kann sich derjenige, der diese sie auf seinem Kalender findet, den Gewinn aus Türchen Nummer 5 beim entsprechenden Händler gegen Vorlage seines Kalenders abholen. Der Gewinn besteht entweder aus einem Einzelgutschein in Höhe von 100 Euro oder aus zwei Gutscheinen von zwei Händlern zu je 50 Euro.

Bei den Gewinnen handelt es sich um Sachpreise. Sie können übertragen werden, eine Auszahlung in bar ist jedoch ausgeschlossen. Der Gewinn kann gegen Vorlage des Originalkalenders bei dem Sponsor des Tages bis zum 31. März 2022 eingelöst werden. Jeder Kalender-Inhaber kann also nur einmal gewinnen.

Bachran lernte von Aquarellkünstlern

Das Kalenderbild mit seinen Türchen kreierte der Großbardauer Sebastian Bachran, der in Leipzig Marketingkommunikation studiert hatte. Von namhaften Grimmaer Aquarellkünstlern lernte er, sich in Geduld mit der Wasserfarbe zu üben. Aus Spaß an der Freude weicht er immer mal wieder Farbpigmente mit Wasser auf und streicht diese mit breiten Pinselstrichen auf saugstarkes Büttenpapier. Was dabei entsteht, sind vertraute Vertreter der Fauna, bekannte Landschaften und ikonische Wahrzeichen.

Der Kalender wird für einen Lospreis in Höhe von drei Euro in den teilnehmenden Geschäften verkauft. Alle Vorverkaufsstellen sind unter www.grimma.de/Adventskalender aufgeführt.

Die gezogenen Losnummern werden auf folgenden Kanälen veröffentlicht: www.grimma.de/Adventskalender; www.lokalpatriot-grimma.de; Amtsblatt Grimma Ausgaben Dezember und Januar; in allen teilnehmenden Geschäften; Facebook-Kanal @lokalpatriotgrimma; Instagram-Kanal@einkaufeningrimma. Zudem kann man sich telefonisch bei der Tourist-Information Grimma unter der Rufnummer 03437/97 790-11 informieren.

