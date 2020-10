Grimmas AfD hinterfragt Kehrmaschinen-Aktion nach Höcke-Auftritt

Grimma

Es gibt eine Fotografie, die zeigt, wie AfD-Landtagsabgeordneter Jörg Dornau und AfD-Stadtrat Helmut De Vecchis fassungslos den laut vorbei ziehenden Kehrmaschinen zuschauen. Was geht hier vor, werden sie sich in dem Moment gefragt haben.

Die AfD-Männer Jörg Dornau und Helmut De Vecchis schauen fassungslos auf die Kehrmaschinen. Quelle: Thomas Kube

Den konzertierten Kehraus hatte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) veranlasst. Er wollte Grimma nach den Kundgebungen am 28. August so schnell wie möglich von jeglicher Art politischen Extremismus’ säubern. Das war seine Botschaft an einem Abend, an dem die AfD mit ihrem Thüringer Landeschef Björn Höcke einen umstrittenen Rechtsaußen nach Grimma ans Rednerpult geholt hatte. Gegenproteste blieben nicht aus. Leipzigs linke Szene rückte an.

Aktion liegt der AfD offenbar schwer im Magen

Den hiesigen AfD-Leuten liegt die Kehraus-Aktion zur blauen Stunde offenbar noch immer schwer im Magen. Dass sie das Geschehen nicht so recht verdaut haben, beweist eine acht Fragen umfassende Anfrage der AfD-Fraktion des Grimmaer Stadtrates an Oberbürgermeister Berger. Der hat inzwischen dazu Stellung genommen.

Nicht viel mehr als ein schiefes Grinsen hat Berger allerdings für einen grenzwertigen Post von AfD-Mann Dornau übrig. Unmittelbar nach den Ereignissen in Grimma wartete der AfD-Landtagsabgeordnete auf seinem Facebook-Kanal mit einer Optik auf, die im Hintergrund ein militärisches Fahrzeug zeigt, vermutlich einen Schützenpanzerwagen. Darüber prangt in großen Lettern: „Zweifelhafte Aktion in Grimma – Was folgt als Nächstes, Herr Berger?“ Der Rathauschef will nichts dagegen unternehmen.

Drei Kommunen und zwei Firmen helfen Grimma

Neutrale Beobachter werteten die Kehrmaschinen-Aktion durchaus als originellen Coup. Bis zum Abend war nichts durchgesickert, obwohl die Städte Colditz, Wurzen und Naunhof sowie zwei regionale Unternehmen sich beteiligten und dadurch insgesamt sieben große Reinigungsfahrzeuge minutenlang im Akkord ihre Bahnen rund um den Markt zogen.

Die AfD-Fraktion des Stadtrates Grimma will genau wissen, welche Kommunen und Unternehmen ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellten, wer die „ Reinigung des Grimmaer Marktplatzes im Anschluss an die AfD-Veranstaltung angeordnet“ habe und zu welchem Zweck. Die Antwort: „Die Anordnung erfolgte durch den Oberbürgermeister zum Zwecke der Reinigung“.

AfD möchte wissen, ob die Reinigung in Grimma nötig war

Die Grimmaer AfD vertieft ihre Frage dahingehend, ob die Aktion durch Verunreinigungen des Marktes notwendig gewesen sei und möchte Angaben zur Art und Menge des aufgekehrten Mülls. Bergers Antwort: „Die Reinigung war aus verschiedensten Gründen zwingend notwendig. Zur Menge des aufgekehrten Mülls wird keine Statistik geführt.“ In der nächsten Antwort bestätigt er, dass die Aktion politisch motiviert war.

Die kommunalen und privaten Unternehmen hätten ihre „unterstützende Reinigungsleistung“ unentgeltlich vorgenommen, antwortet Berger auf die Fragen nach vergebenen Aufträgen und Kosten. Die Kosten für Grimma sollen sich auf 177,64 Euro belaufen haben – für den Einsatz der Kehrmaschine und der Mitarbeiter des Bauhofes.

Grimma von jeglicher Art Extremismus’ säubern: Kehrmaschinen rollen nach den Kundgebungen durch die Stadt. Quelle: Frank Prenzel

Grimmas AfD-Fraktion zufolge soll ein Bühnentechniker, der mit dem Abbau der AfD-Bühne beschäftigt war, von einem Fahrzeug „beinahe angefahren“ worden sein. Der Mann habe noch vor Ort Anzeige erstattet. „Dazu ist im Hause nichts bekannt“, lässt der Oberbürgermeister wissen: „Diesbezüglich würden wir um weiteren Vortrag bitten.“ Bislang hat sich niemand dazu im Stadthaus gemeldet. Doch hat es sich wirklich so zugetragen, wie die Grimmaer AfD behauptet? Nach LVZ-Informationen gibt es Augenzeugen, die den Sachverhalt völlig anders darstellen. Danach soll der Bühnenarbeiter den Vorfall provoziert haben.

Berger : Keine Verletzung des Neutralitätsgebots

Schließlich lässt auch das Banner mit der Aufschrift „Bunte Vielfalt statt braune Einfalt!“, das am Demo-Tag am Stadthaus flatterte, die AfD nicht zur Ruhe kommen. Wer es angebracht und damit „das Neutralitätsgebot gröblichst verletzt“ habe, will sie wissen. Auch hier gibt sich Berger als Initiator zu erkennen. „Eine Verletzung des Neutralitätsgebots wird nicht gesehen. Wir gehen davon aus, dass auch die AfD für bunte Vielfalt statt brauner Einfalt steht“, antwortet Berger. Der LVZ liegt eine Rechnung vor, wonach er das Spruchband herstellen ließ und aus eigener Tasche bezahlte: 243,60 Euro.

Das Spruchband am Stadthaus hat Grimmas Oberbürgermeister selbst bezahlt. Quelle: Frank Prenzel

Unter dem Motto „Wir sind Grimma“ hatte sich am 28. August Widerstand geformt. „Wir sind nicht gegen, sondern für etwas. Das ist unser Anspruch in Grimma“, erinnert der Rathauschef an den Tenor der Veranstaltung vis-á-vis zur AfD. Er sei für eine bunte und vielfältige Stadt und wundere sich, dass die AfD die braune Einfalt auf sich beziehe. „So war es nicht gemeint.“

