Grimma

Der Bahnhofsvorplatz in Grimma wird sein Gesicht in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Der Stadtrat machte jetzt den Weg frei für eine Planung, mit der das Dresdner Planungsbüro VCDB Verkehrs-Consult betraut wird. Durch eine Machbarkeitsstudie, die es im Auftrag der Stadt Grimma erarbeitet hatte, ist es bereits mit dem Vorhaben vertraut.

Bis September sind Förderanträge zu stellen

Der Kommune sitzt die Zeit im Nacken. Bis September muss sie beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) und beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Fördermittel-Anträge einreichen. Basis soll die nun in Auftrag gegebene Grobplanung sein. Nach Angaben von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) wird der Umbau des Verkehrsknotenpunktes komplett gefördert.

Der Bahnhofsvorplatz in Grimma soll umgestaltet werden. Der Stadtrat gab für die Planung grünes Licht. Quelle: Frank Prenzel

Für die Planung gibt es eine Vorzugsvariante aus den VCDB-Studien. Danach sollen nicht nur mehr Bushaltestellen entstehen und übersichtlich angeordnet werden. Künftig sollen sich auch Autos und Busse nicht mehr kreuzen. Dazu wird der Park&-Ride-Parkplatz, der sich derzeit neben dem Bahnhof befindet, auf die andere Seite der Gleise verlegt. Das entsprechende Grundstück muss die Stadt Grimma noch von der Bahn erwerben, was laut Beigeordneter Ute Kabitzsch im nächsten Jahr passieren könnte. „Der Individualverkehr muss weg vom Platz, damit sich Autos und Busse nicht mehr in die Quere kommen“, so Kabitzsch.

Busse fahren künftig zur Leipziger Straße raus

Die Busse sollen den Planungen zufolge künftig direkt zur Leipziger Straße ausfahren. Sie haben demnach eine Ein- und eine Ausfahrt. Denn es gehe auch darum, so Kabitzsch, die völlig überlastete Bahnhofstraße zu entlasten. Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes sei im Kontext zu betrachten.

„Die Variante 2.1 ist der Favorit, weil mit ihr am allerwenigsten in den Bahnhofspark eingegriffen werden muss“, erläuterte Kabitzsch weiter. So könnten viele Bäume stehen bleiben.

Das ist die Vorzugsvariante für den künftigen Bahnhofsvorplatz in Grimma. Quelle: Planungsbüro

Rathauschef Berger erklärte, dass die Stadt im Schnittpunkt Bahnhofstraße/ Leipziger Straße einen Kreisverkehr fordert. Bislang sei der abgelehnt worden, „jetzt scheint aber eine Tür aufzugehen“, sagte er im Stadtrat. Dennoch gibt es seinen Worten zufolge einige Unbekannte. So fordere das Lasuv, geänderte Verkehrsströme zu berücksichtigen, wenn eines Tages das letzte Teilstück der Umgehungsstraße gebaut ist. „Wann das aber soweit ist, kann keiner sagen.“

Eine Fußgängerbrücke über die Gleise gibt es nicht

Von einem Vorhaben muss sich die Stadt aber definitiv verabschieden. Eine Fußgängerbrücke vom künftigen Park&-Ride-Platz über die Gleise wird es nicht geben. Es sei zumutbar, dass die Autofahrer die 250 Meter zum Bahnhof laufen, so die Begründung.

Lasuv, Bahn, ZVNL, Landratsamt – viele Partner sind im Boot. Das Pilotprojekt Muldental in Fahrt hat schon jetzt zu einer Verdichtung der Verkehrsströme am Bahnhof geführt. Zudem hofft Grimma, rasch ans S-Bahn-Netz zu kommen. Laut Berger könne man nicht warten, bis alle Behörden ihre Ideen und Parameter benennen. „Wir wollen anfangen und weitere Fragen im Verfahren klären.“

Stadt Grimma ließ eigene Studie anfertigen

Laut Kabitzsch hatten die ÖPNV-Träger bereits vor drei Jahren eine Machbarkeitsstudie zum Verkehrsknotenpunkt am Grimmaer Bahnhof in Auftrag gegeben. Die Stadt hatte sich dann entschlossen, eine eigene Studie anfertigen zu lassen, um auch stadt- und verkehrsplanerische Aspekte zu berücksichtigen. Dabei habe das Dresdner Büro auch die Sicht-, Fußgänger- und Radfahrer-Achsen berücksichtigt, sagte Kabitzsch. Die verschiedenen Varianten für den Verkehrsknotenpunkt waren in den Gremien des Stadtrates beraten worden.

Der Bahnhof in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Rathauschef Berger ist zuversichtlich, dass der Umbau des Platzes und die Sanierung des Bahnhofs zeitgleich über die Bühne gehen. Das einstige Empfangsgebäude, inzwischen ein Schandfleck im Herzen der Muldestadt, hatte die Kommune zum Verkauf ausgeschrieben. Mit einem der zwei Bewerber, der auch schon mit der Denkmalschutzbehörde im Kontakt steht, habe es im Detail Gespräche gegeben, sagte Berger auf LVZ-Nachfrage. Inzwischen habe sich noch ein dritter Interessent gemeldet. Mit dem Verkauf des Bahnhofes müsse gewartet werden, bis die Gestaltung des Vorplatzes feststeht. Denn der Investor brauche Parkplätze. „Wir wollen eine Gesamtlösung“, bekräftigte das Stadtoberhaupt.

Von Frank Prenzel