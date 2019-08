Umzug - Grimmas Buchkinder schreiben jetzt im Stadtgut Geschichten Grimmas Buchkinder sind vom „Fritz“ ins alte Stadtgut umgezogen. Jetzt arbeiten sie dort an ihren Geschichten, die mit Linolschnittbildern versehen werden. Es gibt noch freie Kapazitäten.

Grimmas Buchkinder packten sich die Kisten und zogen am Donnerstag vom Jugendtreff „Fritz“ in das unweit entfernte Stadtgut an der Leipziger Straße um. Quelle: Thomas Kube