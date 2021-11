Grimmas Bürgeramtsleiterin räumt den Platz – was hat sie vor?

Grimma

Das vor zehn Jahren gebildete Bürgeramt der Stadt Grimma kennt bislang nur eine Chefin: Martina Lehnigk. Jetzt geht die 65-Jährige in den Ruhestand und macht ihren Stuhl frei für Nachfolgerin Daria Kundt. Am Freitag ist Lehnigks letzter Arbeitstag im Stadthaus. Warme Worte gab es bereits zur offiziellen Verabschiedung in der Oktober-Stadtratssitzung. Grimmas Beigeordnete Ute Kabitzsch würdigte sie als „kompetente, zukunftsorientierte und geradlinige Mitstreiterin“ in all den Jahren.

„Die Arbeit lebt“: Abschied vom Traumberuf

Als Bürgeramts-Leiterin musste Lehnigk nicht nur ihre zwölf Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeiter von Bürgerbüro, Standesamt und Wohngeldstelle führen, sondern auch Statistiken erheben, Anträge stellen und Abrechnungen machen. Ist das nicht ein „trockener“ Job? Ganz im Gegenteil, beteuert die 65-Jährige. Das sei die einzige Stelle „mit richtig intensivem Bürgerkontakt“. Die Anliegen seien vielfältig, man müsse ständig mitdenken und Neues entwickeln. „Die Arbeit lebt“, bekräftigt die Verwaltungsfrau. Nun muss sie ihren Traumberuf hinter sich lassen.

Aufgewachsen in Leipzig, Umzug nach Falkenhain

Martina Lehnigk wuchs in Leipzig auf und machte zunächst bei einer Berufsausbildung mit Abitur ihren Zootechniker. Danach studierte sie Agrarpädagogik, zog 1979 nach Falkenhain und begann an der Landwirtschaftlichen Berufsschule als Fachlehrerin im Bereich Tierproduktion. Das Wendejahr 1989 wirbelte auch ihr Leben durcheinander. Lehnigk kandidierte im März 1990 erfolgreich für den Gemeinderat Falkenhain (in dem sie rund 20 Jahre saß) und wurde aus den Reihen der Abgeordnete zur parteilosen Bürgermeisterin gewählt. Jeweils vier Jahre begleitete sie das Amt haupt- und ehrenamtlich. Denn 1994 gründete sich ein Verwaltungsverband aus fünf Kommunen, dem sie als Verbandsvorsitzende bis 1998 vorstand. Anfang der 1990er-Jahre setzte sich Lehnigk deshalb erneut auf die Schulbank und qualifizierte sich zur Verwaltungsfachwirtin.

2002 wurde sie Hauptamtsleiterin in Nerchau

Als sie 1999 nach der Bildung der Einheitsgemeinde Falkenhain Gerd Härtel bei der Bürgermeisterwahl unterlag, wechselte Lehnigk in ihren alten Beruf und wurde Abteilungsleiterin im Ländlichen Bildungszentrum Canitz. Doch sie wollte unbedingt zurück in die Verwaltung. Die Chance bot sich 2002, als die Stadt Nerchau die Stelle des Hauptamtsleiters ausschrieb und sie sich erfolgreich bewarb. Mit der Eingemeindung Nerchaus rückte Lehnigk schließlich 2011 in die Stadtverwaltung von Grimma – zunächst als Außenstellenleiterin von Nerchau – und übernahm in jenem Jahr das neu gebildete Bürgeramt.

Allerdings war sie keine Befürworterin der Eingemeindung. In kleinen Gemeinden könne man schneller reagieren, Selbstständigkeit sei wichtig, sagt sie. In großen Kommunen gehe es anonymer zu, dafür könne man aber Prozesse besser gestalten. Doch nach etwa einem Jahr hatte sie sich mit der Situation arrangiert.

Im Stadthaus am Grimmaer Markt sitzt die Stadtverwaltung Grimma. Quelle: Thomas Kube

Aufbau der Wohngeldstelle in Grimma erste große Aufgabe

Der Aufbau der Wohngeldbehörde gehörte zu Lehnigks ersten großen Bewährungsproben im neuen Amt. Die Stadt Grimma holte sich aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl die Aufgabe vom Landkreis und zahlt seitdem den Zuschuss zur Miete oder den sogenannten Lastenzuschuss für Eigenheim-Besitzer. Monatlich lägen rund 270 Fälle auf dem Tisch, so die scheidende Amtsleiterin.

Mulde-Hochwasser 2013 forderte auch das Bürgeramt

Mit dem Mulde-Hochwasser 2013 folgte kurze Zeit später die nächste Herausforderung. Die Büros im Stadthaus waren ein Opfer der Flut geworden. Das Bürgeramt zog deshalb (für rund zwei Jahre) ins Bürgerzentrum Nerchau und war nach nur einer Woche wieder arbeitsfähig. Ummeldungen, Anmeldungen, Ausweise, Sterbefälle, Geburten oder Eheschließungen – die Anliegen der Einwohner duldeten schließlich keinen Aufschub.

Lehnigk erarbeitete sich in den zehn Jahren auch einen guten Ruf als Grimmas Cheforganisatorin bei den Wahlen – von Ortschaftsrats- bis Europawahl. „Sie waren eine zuverlässige und korrekte Begleiterin, haben den Kopf auch in hektischen und schwierigen Situationen nicht verloren“, lobte Beigeordnete Kabitzsch.

Corona-Pandemie wirkt sich auf Arbeit des Amtes aus

Schließlich forderte die Pandemie auch das Bürgeramt. „Wir sind in den letzten eineinhalb Jahren durch Personalausfall und Krankheit permanent unterbesetzt gewesen“, erklärt die 65-Jährige. Dennoch sei das Amt wegen Corona nicht einen einzigen Tag geschlossen gewesen. Infolge des Infektionsgeschehens wurden die Bürgerinnen und Bürger nur noch auf Termin vorgelassen. Damit habe man gute Erfahrungen gesammelt, so Lehnigk. Es entstünden keine Wartezeiten, schon am Telefon könne auf notwendige Unterlagen hingewiesen werden. „Wir wollen es so belassen.“ Die Terminvergabe habe positive Effekte.

Unruhestand: Enkel, Reisen und Pilze

Lehnigk, zweimal geschieden und zweifache Mutter, freut sich nun, im Unruhestand mehr Zeit für die mittlerweile vier Enkelkinder (alles Jungs) zu haben. Neben Haus und Garten will sie vor allem auf Reisen gehen. Die Falkenhainerin hat schon vier Länder im Süden Afrikas durchstreift, jetzt soll es endlich mit der 2020 ausgefallenen USA-Reise klappen. Aber auch in der Heimat, etwa der Sächsischen Schweiz oder dem Spreewald, möchte sie schöne Ziele ansteuern. Schließlich ist Lehnigk leidenschaftliche Pilzsammlerin und denkt an einen Pilzlehrgang. Vielleicht gibt sie dann eines Tages den Leuten als Pilzberaterin wertvolle Hinweise – ehrenamtlich, versteht sich.

Von Frank Prenzel