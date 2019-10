Mit Witz und Mumm: Wie Dachdeckermeister Johannes Heine den Krebs besiegt hat

„Löse dich von allem”, war Ines’ klare Botschaft. „Wenn du diesen Kampf gewinnen willst, dann kannst du dich nicht noch um andere Probleme kümmern.” Ich soll also einen gewissen Egoismus entwickeln. Firma nein, Stadtrat nein, gesellschaftliche Verpflichtungen nein. (…) Meine Hauptaufgabe bestand ab sofort darin, meine Krankheit zu begreifen, ein entsprechendes Feindbild aufzubauen.

Ich bin kein Schmuckträger, aber gestern habe ich meinen Ehering aufgesetzt, um mich daran zu erinnern, wer mir die Kraft gibt und für wen es sich lohnt – für meine Frau und meine Familie. Es war im Unterbewusstsein vielleicht eine Vorbereitung auf das, was kommt?

Wir leben im jetzt und Heute, also Alter, reiß dich zusammen. In der Vergangenheit kannst du nichts mehr ändern und was die Zukunft bringt, das wirst du sehen.

Schraub dein Stimmungsbarometer wieder nach oben, das Leben ist zu kurz, um es zu verplempern!

Meine Zeit nach der Krankheit betrachte ich als zusätzlich geschenkte Zeit. Es fällt mir leichter, die Blume am Wegesrand zu sehen…