Grimma

“Die Mulde zwischen den Brücken“ – so nannte sich die Exkursion, zu der Klaus Büchner am Samstag Interessenten einen Einblick in den neuen Grimmaer Hochwasserschutz gab. 30 Neugierige daran teil. Der Treff an der Pöppelmannbrücke war gut gewählt, weil es von da aus muldeaufwärts, am Schloss und Gymnasium vor...