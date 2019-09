Grimma

Nicole Sprebitz-Lipp hat ihre Entscheidung längst getroffen. Sie wird ihr Baby im November im Kreißsaal in Grimma zur Welt bringen. Wegen gesundheitlicher Probleme musste die Fuchshainerin in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft in die Grimmaer Klinik und lernte da schon das Hebammen-Team kennen. Das Konzept überzeugte sie. Zum „Tag der offenen Kreißsaaltür“ am Montag schaute sie nun mit ihren Mann Christian Sprebitz vorbei, der die Räume kennen lernen wollte. „Es ist sehr schön hier“, befand er. Seine Frau sei in guten Händen.

Vertrag zwischen Hebammen und Muldentalkliniken

Fast auf den Tag vor einem Jahr begann für die Geburtsstation im Grimmaer Krankenhaus ein neues Zeitalter, denn seit dem 1. September 2018 wird sie als Beleghebammen-Kreißsaal geführt. Freiberufliche Hebammen haben dazu mit der Muldentalkliniken GmbH einen Vertrag geschlossen und betreiben den Kreißsaal rund um die Uhr. Dabei war der Start alles andere als leicht, denn es kursierten Gerüchte, der Kreißsaal im Grimmaer Krankenhaus schließe. Geschlossen war er aber nicht mal während der umfassenden Renovierung, bei der Wohlfühl-Atmosphäre geschaffen wurde.

Blick in einen Geburtsraum im Kreißsaal in Grimma. Das Hebammen-Team hatte am 2. September zum Tag der offenen Kreißsaal-Tür eingeladen. Quelle: Frank Prenzel

Im schwierigen Wechseljahr erblickten in Grimma 228 Kinder das Licht der Welt, ein Plus von 26 Babys im Vergleich zu 2017. Und die Kurve zeigt weiter nach oben. Von Januar bis August 2019 kann das zehnköpfige Hebammen-Team schon auf 40 Geburten mehr verweisen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vor Augen haben die Geburtshelferinnen ein Ziel von jährlich 300 bis 350 Entbindungen.

Team setzt auf natürliche Geburt

„Fantastisch.“ Mit diesem einen Wort bringt Mandy Wendrich, Sprecherin der freiberuflichen Hebammen in Grimma, das Resümee des ersten Jahres auf den Punkt. Neben dem wachsenden Zuspruch habe sich die Qualität der Geburtshilfe verbessert. „Die Frauen fühlen sich gut aufgehoben, weil wir uns um ein schönes, familienorientiertes Geburtserlebnis bemühen“, ergänzt die zweite Sprecherin Hannah Blach. Die Frauen könnten ihre Wünsche einbringen, wie sie gebären wollen. Das Team setzt auf eine möglichst natürliche Niederkunft und möchte die Kaiserschnitt-Rate senken.

Ohne Klinik-Hilfe würde Modell nicht funktionieren

Die Hebammen, von denen 80 Prozent in Leipzig zu Hause sind, rechnen ihre Leistungen mit den Krankenkassen ab. Ohne die Unterstützung der Muldentalkliniken würde das Modell aber nicht funktionieren. Das Unternehmen stellt nicht nur den Kreißsaal mit seinen zwei Geburtsräumen mietfrei zur Verfügung, sondern zahlt auch eine Anwesenheitspauschale für den 24-Stunden-Dienst. „Das rechnen wir der Klinik hoch an“, sagt Hebamme Carmen Heinrich, die das Team seit März verstärkt und zuvor im Leipziger Elisabeth-Krankenhaus tätig war. Denn allein die Haftpflichtversicherung für die Geburtshilfe koste jede Hebamme jährlich fast 9000 Euro.

Hebammen bieten auch Kurse an

Seit Anfang des Jahres führt das Team neben der Geschwisterschule auch Kurse zur Geburtsvorbereitung und Rückbildung durch. Zudem wird eine Wochenbett-Ambulanz angeboten. Und jeden ersten Montag im Monat gibt es um 19 Uhr einen Infoabend für werdende Eltern. Auch darüber konnten sich Interessenten zum „Tag der offenen Kreißsaaltür“ informieren – und in die Lostrommel greifen. Der Erlös der Tombola kommt dem Kinderheim Machern zugute.

Zeitlich Inforunde für werdende Eltern

Werdende Mütter und Väter konnten sich am Montag nicht nur im Kreißsaal umschauen, im Foyer des Grimmer Krankenhaus fand zeitgleich eine „WirWerdenEltern-Runde“ statt, eine Art Mini-Messe zu vielen Fragen rund um die Geburt. Im Auftrag des Landkreises hat seit diesem Jahr die Familienberatung des Awo-Kreisverbandes Mulde-Collm den Hut für dieses Angebot auf. Nach Angaben von Projektchefin Sarah Wenge gibt es in Wurzen und Grimma jährlich zwei bis drei solcher Infoabende. Das Projekt besteht allerdings aus drei Säulen. Am 10. Januar 2020 sind Eltern von 10 bis 12 Uhr zu einer „Willkommen Baby“-Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus Grimma eingeladen. Zudem bietet Wenge Hausbesuche an. So werde frühzeitig Hilfestellung gegeben.

Von Frank Prenzel