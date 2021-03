Grimmas Hofnarr Eckhard Zeugner verlässt das Kräutergewölbe

Grimma

Ein Narr sagt Dankeschön: „Die Schminke steht mir nicht mehr“, sagt er frei nach Udo Jürgens. Sachsens dienstältester Clown, Eckhard Zeugner, wird nie mehr die Puppen tanzen lassen – weder in Kliniken noch in Kindergärten. Seine Wortmeldungen hat der Dreitagebart nach draußen verlegt. In Anorak und grauer Jogginghose, die er „Modell Hartz IV“ nennt, begegnet er den Passanten. Die einen grüßen weiter artig, andere wechseln beizeiten die Straßenseite.

Den Arm habe er sich ausgekugelt, sagt er mit schmerzverzerrtem Gesicht. Als sei es Medizin nimmt er einen Hieb aus der Pulle: „Apfelsaft. Aber das glaubt mir sowieso keiner.“ Tapfer schiebt er das Rad zu seiner neuen Bleibe, einer kleinen Erdgeschoss-Wohnung. Auf dem Bürgersteig kramt er eine Fischdose hervor, stellt sie auf das Fensterbrett und leert den Inhalt mit trocken Brot. Lange her die Zeiten, als er der Wirt des angesagten Kräutergewölbes am Markt war.

Sachsenweit gerühmte Kult-Kneipe

Im Kräutergewölbe (offen für alle) gab es nicht nur Rostbrätl, Steak und Puppen. Hier traf man Muck, Ulrich Mühe und die Tante von Thomas Gottschalk. „Wenn Sie Gottschalks Tante sind, ist mein Arsch ’ne Himbeere!“ Zeugner jonglierte mit Worten wie mit Tellern – auch ohne rote Nase. Adrett gekleidet sagte er nie nein: Er mimte den Osterhasen, führte Touristen, brachte krebskranke Kinder zum Lachen. Er war ein Stehaufmännchen, sowohl nach den beiden Fluten als auch dem Überfall auf seine Person vor über zehn Jahren mit mehreren Rippenbrüchen.

Vergangene Zeiten: Eckhard Zeugner (hinten l.) bei einer kulinarischen Stadtführung von Frank Ziegra (stehend r.) im Kräutergewölbe. Quelle: Thomas Kube

Nach Mietausfällen habe er die Kredite nicht mehr bedienen können, sagt Zeugner. Wohl oder übel trennte er sich von seinem Anwesen. Ein tüchtiger Nachfolger übernahm Haus, Hof und – Schulden. Der Wirt selbst kam „mit plus minus null“ in seinem Lokal unter – zwischen Puppen und Kisten stand das Bett. Nun setzt er den Schlussstrich unters Lebenswerk, hinterlässt die Kneipe besenrein und zieht in 45 Quadratmeter in der Leipziger Straße. Die Puppen hat er gut sichtbar ins Fenster gestellt.

Letzte lebende Legende

Zeugner bezeichnet sich als eine von Grimmas letzten lebenden Legenden. „Noch lebende Legende“, fügt er hinzu. Er sei jetzt 62 und blicke auf wunderbare Jahre zurück: „Ende. Aus. Nun sind andere dran. Lieber 60 Jahre gelebt, als 80 dagewesen.“ Er kümmere sich weiter um seine Mutter im Altersheim. Das Heim trägt den Namen Hedwig Bergsträßer. „Tante Hedel, Schwester der Inneren Mission, eine Frau, die ihren Glauben lebte.“

Erinnerung an bessere Jahre: Eckhard Zeugner als gefeierter Clown Maitre. Quelle: Volkmar Heinz

Er besitze noch deren Handtasche, Bibel und Nachttopf. Letzteren nutze er als Blumenvase, sagt Zeugner. Er kannte den russischen Clown Oleg Popow noch persönlich: „Seine Ratte, die per Fallschirm in die Manege schwebte – Oleg bekam stehende Ovationen, ganz ohne Worte.“ Nicht ungeteilt der Beifall für den einst mit Goldener Eva geehrten Zeugner. Ecki, der er war, ist er nicht mehr für alle. Spätestens, seit er gegen die Flüchtlingspolitik wettert und auf der Liste der AfD für den Stadtrat kandidierte.

Der ewige Außenseiter

Zeugner wurde gewählt, trat sein Mandat „aus persönlichen Gründen“ jedoch nicht an. Politik überlasse er anderen, er bleibe Außenseiter: „Straßen, Plätze, Häuser – alle sind schön. Und doch sterben unsere Orte.“ Betriebe, in denen er gearbeitet, Kulturhäuser, in denen er getanzt hatte – „alle tot“. An seiner Wand hängt ein Honecker-Bild: „Danke, Erich, dass du uns die Wessis 40 Jahre vom Leibe gehalten hast.“ So etwas darf nur er sagen, der Narr, der einstige Republikflüchtling.

Von Haig Latchinian