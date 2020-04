Grimmas Kehrmaschinen-Hersteller hält an Plänen für neues Werk fest

Grimma

Während sich in den sächsischen Autofabriken wegen der Corona-Pandemie kein Rad mehr dreht und die Bänder still stehen, rollen bei der Faun Viatec GmbH in Grimma wie gewohnt neue Fahrzeuge vom Hof. Den Kehrmaschinen-Hersteller belastet zwar ein erhöhter Krankenstand, doch die Produktion kann derzeit fast ohne Abstriche vonstatten gehen. Und auf dem Gelände der künftigen Fabrik an der A14 in Grimma sollen nach Angaben von Geschäftsführer Helmut Schmeh in diesem Monat die archäologischen Untersuchungen beginnen.

Angewiesen aus Zulieferer des In- und Auslandes

Schmeh befürchtet allerdings, dass die vom Corona-Virus ausgelöste Wirtschaftskrise auch Auswirkungen auf sein Werk haben kann. Der Auftragsbestand ist seinen Worten zufolge sehr gut, und es gibt auch keine Stornierungen. Doch die Grimmaer sind natürlich auf Zulieferer angewiesen. Etwa 30 Prozent davon produzieren im europäischen Ausland, aus dem unter anderem Hydraulik- und Wasserhochdruckpumpen zu Faun Viatec gelangen. Der Stopp bei den Lkw-Herstellern „wird auch uns treffen“, vermutet der 53-Jährige. Entscheidend sei, wann die anderen Werke wieder hochgefahren werden. Die vorhandenen Bausätze an der Mulde reichen jedenfalls nur für eine bestimmte Zeit. Selbst fehlende Cent-Artikel könnten den Zusammenbau der Kehrmaschinen verzögern, verdeutlicht der gelernte Maschinenbauingenieur.

Blick auf die Taktstraße in der Montagehalle der Faun Viatec GmbH in Grimma. Der Kehrmaschinen-Hersteller platz aus allen Nähten und wird im neuen Gewerbegebiet an der A14 ein neues Werk errichten. Quelle: Frank Prenzel

Kurzarbeit ist derzeit kein Thema, liegt aber als Plan B in der Schublade. Schmeh hofft jedoch, den Antrag nie stellen zu müssen. Im Moment „sind wir noch voll in der Budgetplanung“, sagt der Faun-Viatec-Chef. Vermutlich werde die Zahl von 300 Kehrmaschinen in diesem Jahr jedoch nicht erreicht. „Es wird Verschiebungen geben.“ Der Grimmaer Kehrmaschinen-Hersteller, der 140 Mitarbeiter beschäftigt, liefert seine Hightech-Produkte auf alle Kontinente.

Haltet Abstand: Beim Kehrmaschinen-Hersteller Faun Viatec in Grimma sind Zettel für die Mitarbeiter angebracht, die auf die Beachtung des Corona-Sicherheitsabstandes hinweisen. Quelle: Frank Prenzel

Im Betrieb hängen angesichts des Corona-Virus überall Zettel, auf den Abstand zum Mitarbeiter zu achten. „Wir haben unterschiedliche Pausenzeiten eingeführt, damit nur kleine Gruppen in die Pause gehen“, erläutert Schmeh. Vertrieb, Einkauf, Finanzabteilung oder Konstruktion – die Teams außerhalb der Produktion wurden aufgespalten und sind im Wechsel im Homeoffice tätig. „Die Reisetätigkeit haben wir auf Null gefahren“, so der Firmenchef. Sie hat Telefon- und Videokonferenzen Platz gemacht. Und Geschäftskunden werden nur noch bei Auslieferung oder Abholung eines Fahrzeugs aufs Betriebsgelände gelassen.

Grundstück in Grimma schon in Kirchhoff-Hand

Inwieweit sich die Corona-Krise auf die Zeitpläne fürs neue Werk an der A14 auswirkt, vermag Schmeh momentan nicht zu sagen. Faun Viatec gehört seit 1994 zur weltweit agierenden Kirchhoff-Gruppe, und bereits seit etwa einem Jahr ist das sechs Hektar große Grundstück im Norden von Grimma in den Händen der Familie Kirchhoff. Schmeh zufolge rücken in diesem Monat die Archäologen an, um das Gelände zu durchforsten. Auch die Baugrunduntersuchungen sollen beginnen. Über allem steht das Ziel, in der zweiten Jahreshälfte 2021 am neuen Standort die Produktion aufzunehmen.

Blick aufs Gelände der Faun Viatec GmbH in Grimma. Der Kehrmaschinen-Hersteller platz aus allen Nähten und wird im neuen Gewerbegebiet an der A14 ein neues Werk errichten. Quelle: Frank Prenzel

Faun Viatec platzt derzeit auf seinem Gelände im Süden der Stadt aus allen Nähten. In der Fabrik an der Autobahn, deren Entwurfsplanung fertig ist, wird sich die Hallenfläche mehr als verdoppeln und dann 8000 Quadratmeter betragen. Mehr Platz wird auch für den Sozial- und Bürotrakt sowie für Schulungsräume geschaffen. „Wir können im neuen Werk die Montage optimieren und die Effizienz steigern“, betont der Firmenchef. Die körperliche Arbeit werde leichter.

Faun will mit Wasserstoff-Fahrzeugen durchstarten

Mit der neuen Fabrik will Faun Viatec den Fahrzeug-Ausstoß um 25 bis 30 Prozent und die Zahl der Mitarbeiter erhöhen. Im Werk soll dann auch mit einer neuen Generation von Kehrmaschinen durchgestartet werden – angetrieben mit Wasserstoff und Batteriestrom. Das Brennstoffzellenfahrzeug, das den Namen Bluepower trägt, steht vor der Serienfertigung. Schmeh zufolge gibt es bereits Bestellungen – vorwiegend von Kommunen. Die Grimmaer erhalten aus dem Faun-Hauptwerk bei Bremen das Mercedes-Fahrgestell mit Brennstoffzellen- und Batterietechnik und fertigen darauf die Kehrmaschinen.

Die Faun-Gruppe hat sich bezüglich Umwelt schonender Antriebe für Wasserstoff entschieden. Nur mit Batterien kämen die Kehrmaschinen und Abfall-Sammelfahrzeuge nicht weit. „Das sind Arbeitsmaschinen“, betont Schmeh. „Die brauchen Energie.“ Die Dieseltechnik wird seinen Worten zufolge aber noch einige Zeit den größeren Anteil an Fahrzeugen ausmachen.

Pläne für eine Wasserstoff-Tankstelle in Grimma

Faun Viatec setzt auf die Pläne zum Bau einer Wasserstoff-Tankstelle im Grimmaer Norden, um die nagelneuen Kehrmaschinen vor der Auslieferung auch betanken zu können. Wie berichtet, gibt es dazu entsprechende Absichtserklärungen: Die VNG möchte einen Elektrolyseur zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Strom errichten. Das Autohaus Gruma plant den Bau einer Wasserstoff-Tankstelle für Laster und andere Nutzfahrzeuge.

Von Frank Prenzel