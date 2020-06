Grimmas Kinobetreiber legt sich auf ein Datum fest

Grimma

Kino-Freunde aus Grimma müssen sich weiter gedulden, aber nun steht ein Datum fest: Der Betreiber des Central Theaters im Grimmaer Stadtzentrum, Thomas Hildebrand, will die Corona-bedingte Pause am 2. Juli beendeten. An jenem Donnerstag soll nach dreieinhalb Monaten Stille der erste Film über die Leinwand flimmern. Für sein Kino musste Hildebrand ein Hygienekonzept vorlegen, dadurch passen auch weniger Leute in die beiden Säle.

Hildebrand zufolge öffnen am 2. Juli die meisten Kinos in Leipzig und auch bundesweit. Der Grimmaer hatte von Anfang an für einen einheitlichen Start plädiert – unter anderem, weil nur so die Werbung der Verleiher zur Geltung kommt. Laut sächsischer Verfügung hätten die Kinos bereits ab 15. Mai öffnen können.

Vermutlich läuft Lindenberg-Film noch einmal

Welche Streifen zum Re-Start zu sehen sind, weiß der 57-Jährige zur Stunde noch nicht. Vermutlich wird er zunächst bereits gezeigte Filme vorführen, darunter „ Lindenberg! Mach dein Ding“. Die von vielen Fans erwartete neue Disney-Produktion „ Mulan“ soll dann im Juli laufen.

Hildebrand hatte gegenüber der LVZ beteuert, auf jeden Fall über die Corona-Krise hinwegkommen zu wollen. Die Soforthilfe des Freistaates in Höhe von 9000 Euro hatte er ebenso in Anspruch genommen wie ein zinslosen Darlehen über 50.000 Euro, um bei ausbleibenden Einnahmen die Kosten decken zu können.

Hildebrands Café „Filmriss“ auf der andere Straßenseite eröffnet seinen Worten zufolge zeitgleich mit dem Kino.

Von Frank Prenzel