Die Ortsgruppe Grimma der Fridays-for-Future-Bewegung beteiligt sich am 25. September am globalen Klimastreik. Die jungen Leute wollen dazu durch die Muldestadt marschieren. Corona bremste aber auch ihre Aktivitäten.

Grimmas Klimaschützer gehen am 25. September auf die Straße

