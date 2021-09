Grimmas OB: Die Wähler haben den etablierten Parteien die blaue Karte gezeigt

Grimma/Colditz/Wurzen

Die AfD hat in Grimma zwar etwas an Boden verloren, bleibt aber stärkste Kraft. 28,3 Prozent der Grimmaerinnen und Grimmaer, die an die Wahlurne traten, haben sich mit ihrer Erststimme für AfD-Bundestagskandidat Edgar Naujok entschieden. Zum Vergleich: Vor vier Jahren hatte AfD-Bewerber Lars Herrmann in Grimma 34,1 Prozent geholt. Auch auf der Parteienliste entschieden sich die meisten Muldestädter für die AfD – 27,6 Prozent (2017: 31,1 Prozent).

Grimmas OB: Es gibt großen Wunsch nach Reformen

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) erklärte, dass Grimma kein Ausreißer oder Phänomen beim Ergebnis sei, sondern den Trend ganz Sachsens widerspiegele. Den etablierten Parteien sei nicht die rote, sondern die blaue Karte gezeigt worden. Die Menschen erhofften sich von der AfD keine Lösungen, so Berger, sondern wollten signalisieren, dass sie mit ihren Sorgen nicht ernst genommen würden. Es gebe einen großen Wunsch nach Veränderung und Reformen in vielen Bereichen.

Berger: Statt über Rentenkasse spreche man über Gendern

„Die meisten wollten nicht, dass die AfD ans Ruder kommt, sondern ein Signal setzen“, ist der Grimmaer Rathauschef von einer Protestwahl überzeugt. Deutschland habe einen riesigen Reformstau, doch statt über Rentenkasse, Digitalisierung und Straßenbau werde über Gender-Sprache und Lastenfahrräder geredet. Die anderen Parteien müssten sich den wesentlichen Dingen zuwenden, betont Berger. Die Kommunen zum Beispiel könnten kaum noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Es gebe ständig umständliche Förderprogramme, „aber kein Geld für den Straßenbau“.

Zum Bundesergebnis hat Berger zwei Anmerkungen. Die CDU habe sich gegen die Vernunft für Laschet entschieden. „Mit Söder und Merz wären ihre Chancen wesentlich höher gewesen.“ Und mit Scholz sehe er keine Erneuerung Deutschlands, sondern ein „Weiter so“. Der SPD-Kanzlerkandidat sei zu wenig abgestraft worden.

Auch in Wurzen geht die AfD als Wahlsieger hervor

Kurz nach Beginn der Stimmenauszählung zeichnet sich in der Stadt Wurzen bereits ab, dass die AfD in den 14 Wahllokalen und drei Briefwahlvorständen als Sieger nicht nur bei den Zweit-, sondern ebenso bei dem Erststimmen hervorgehen wird. Bei den Zweitstimmen blieb dann sogar die CDU knapp hinter der SPD zurück. Verluste fuhren diesmal neben den Christdemokraten aber auch die Linken ein. Ein dickes Plus gab es hingegen wie auf Bundesebene für die Liberalen.

CDU-Landtagsabgeordneter zeigt sich enttäuscht

Der Wurzener CDU-Landtagsabgeordnete Kay Ritter hält mit seiner Enttäuschung über das Wahlergebnis nicht hinterm Berg. „Ich habe zwar von Anfang an gesagt, dass es für uns Christdemokraten und für unseren Direktkandidaten Georg-Ludwig von Breitenbuch schwer wird. So wie es jetzt gekommen ist, das haut mich schon um.“ Aus Sicht des 50-Jährigen sei mit dem Sieg des AfD-Kandidaten Edgar Naujok ein Fürsprecher für den Landkreis in Berlin verloren gegangen, und „darin besteht die wirkliche Katastrophe“. Zugleich zeigte sich Ritter erschüttert, dass die AfD im Freistaat Sachsen bis auf wenige Ausnahmen nahezu alle Wahlkreise erobern konnte. „Insofern müssen wir uns fragen, warum wir die Menschen nicht erreicht haben.“

FDP in Colditz mit 11,4 Prozent der Zweitstimmen

Mit 11,4 Prozent bei der Zweitstimme rangiere die FDP in Colditz voll im Bundestrend, sagt FDP-Ortsverbandsvorsitzender Randy Zyma. Ein zweistelliges Ergebnis sei das Ziel gewesen: „Das haben wir geschafft“, resümiert der 41-Jährige. Erst vor wenigen Tagen beerbte Zyma den 68-jährigen Manfred Heinz, der sich altershalber ins zweite Glied zurückzieht: „Als gelernter Ossi bin ich seit 1979 Liberaler und freue mich über das Ergebnis meiner Partei im Bund und in Colditz.“

FDP-Wahlparty in Colditz: Ortsverbandsvorsitzender Randy Zyma (l.) und sein Vorgänger Manfred Heinz begrüßen Marielle Koeckeritz in der Partei. Quelle: privat

Nach kleiner Durststrecke, aber umso aktiverem Straßenwahlkampf habe die FDP den Ruf von Colditz als kleine feine liberale Hochburg verteidigt, schätzt Heinz ein. Er werde sich auch weiter für die FDP engagieren, versprach er. Er begrüße es, dass sich der Ortsverband verjünge. Auf der FDP-Wahlparty konnten die Parteifreunde mit Marielle Koeckeritz aus Leisenau ein neues Mitglied begrüßen. Zur Feier des Tages gab es gute Wünsche und einen Strauß Blumen.

Und Dino Heinz hat auch einen Favoriten für den Bund: „Angola.“ So bezeichnet er die in seinen Augen wünschenswerte rot-schwarz-gelbe Koalition aus SPD, CDU und Liberalen. Auf den Einwand, dass dies doch auf eine Art große Koalition hinaus laufe, sagte Heinz schlagfertig: „Groß nicht, ganz groß.“

Von Frank Prenzel, Kai-Uwe Brandt und Haig Latchinian