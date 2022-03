Grimmas OB-Kandidat Tobias Burdukat greift Amtsinhaber Matthias Berger an

Grimma

Matthias Berger (parteilos) bekommt es zur Oberbürgermeister-Wahl in Grimma nun doch mit einem Gegenkandidaten zu tun. Nur einen Tag, nachdem der Amtsinhaber seine neuerliche Kandidatur bekannt gab, meldete sich Tobias Burdukat am Donnerstagabend in der Bürgerfragestunde der Grimmaer Stadtratssitzung zu Wort. Er nutzte das Podium, um – eingebettet in eine Frage nach Tischtennisplatten – seine Bewerbung zur Wahl am 12. Juni zu verkünden. Er freue sich auf einen fairen Wahlkampf, sagte der 38-Jährige.

Bekannt als Spiritus rector des Dorfes der Jugend in Grimma

Der parteilose Burdukat, in Grimma als Sozialarbeiter und Spiritus rector des Dorfes der Jugend in der Alten Spitzenfabrik bekannt, geht als gemeinsamer Kandidat von Linken und SPD ins Rennen. Dass er Berger herausfordern möchte, machte in den letzten Tagen bereits als Gerücht die Runde, wurde aber noch unter der Decke gehalten.

In Grimma ist weithin bekannt, dass sich Berger und Burdukat – milde gesagt – nicht wohlgesonnen sind. Auf seiner Webseite erklärt sich Burdukat seit Donnerstag ausführlich zur Kandidatur und behauptet in dem Zuge, dass der Rathauschef seine Arbeit torpediert. Der habe ein Klima aufgebaut, „was es notwendig macht, dass sich nach außen hin Menschen und Projekte von mir distanzieren müssen oder ich diese nur im Hintergrund unterstützen kann“. Aktuell sei es so, „dass sich Türen in Grimma verschließen, sobald meine Name fällt“.

Burdukat spricht von einer Autokratie in Grimma

Burdukat spricht von einer Autokratie. In Grimma herrsche ein Einzelner, „der aus seiner eigenen Herrlichkeit und Überzeugung heraus alles richtigzumachen und allein zu wissen glaubt, was gut und was nicht gut für Grimma und die in Grimma lebenden Menschen ist“. Es sei an der Zeit, „diese seit 21 Jahren existierenden Herrschaftsverhältnisse infrage zu stellen“.

Burdukat wird noch deutlicher in Richtung seines politischen Kontrahenten: Der amtierende Oberbürgermeister habe ihn mehrmals über einen Anwalt verwarnt und angezeigt. „Grund war das Ansprechen von Dingen, die ich am ehesten als Kritik am Umgang des Bürgermeisters mit Neonazis und im Besonderen als Kritik am Umgang mit Jugendlichen in der Stadt Grimma bezeichnen würde.“

In dem Moment verkündet Grimmas Sozialarbeiter und Unternehmer Tobias Burdukat in der Bürgerfragestunde zur Sitzung des Stadtrates, dass er für das Amt des Oberbürgermeisters von Grimma kandidiert. Quelle: Frank Prenzel

Burdukat: Mit Berger seit 2019 kein Wort gewechselt

Er habe mit Berger, den er übrigens duzt, seit 2019 kein persönliches Wort gewechselt und würde dies als Schweigen bezeichnen, so Burdukat. „Ich denke, dass es an der Zeit ist, das Schweigen zu beenden und in Grimma einen politischen Prozess in Gang zu setzen. Für diesen Prozess stelle ich mich zur Verfügung“, betont der 38-Jährige, der für die „Bürger für Grimma“ anderthalb Legislaturperioden im Stadtrat saß. Er wolle im Rahmen des Wahlkampfes Dinge ansprechen, „die bisher unausgesprochen bleiben oder nur noch unter vorgehaltener Hand aus- und angesprochen werden“.

Burdukat ist Geschäftsführer der Between the Lines gGmbH

Grimma müsse wieder mehr gemeinsam überlegen, „was und vor allem wie es sein möchte“, nennt Burdukat einen wesentlichen Punkt seines Wahlprogramms. Dazu müsse sich wieder eine Zivilgesellschaft herausbilden, die es wie die Selbstorganisation der Bürgerinnen und Bürger auch in der riesigen Fläche der Stadt zu stärken gelte. „Grimma lässt sich nicht aus einem Rathaus in der Kernstadt heraus organisieren“, erklärt Burdukat, der derzeit als Geschäftsführer der Between the Lines gGmbH tätig ist.

Der 38-Jährige hinterfragt ein Budget für die Ortsteile, möchte die städtische CO2-Bilanz verbessern, vermisst kulturelle Angebote für alle. Es gehe um das Zusammenleben in Grimma und darum, wie sich die Stadt aufstellt, „um endlich im 21. Jahrhundert anzukommen“, merkt er an: „Ich bin vielleicht kein durch die Armee geschulter und durch Hochwasser erprobter Krisenmanager, aber ich bin ein Mensch mit Ideen. Dass ich diese auch realisieren kann, konnte ich in den letzten 20 Jahren mehrfach unter Beweis stellen.“

Linke: Zeit, dass frischer Wind durchs Rathaus zieht

Die Grimmaer Linken haben sich einstimmig für die Unterstützung von Tobias Burdukat ausgesprochen, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbandes. „Nach 21 Jahren wird es Zeit, dass endlich frischer Wind durch das Rathaus zieht“, erklärt Vorsitzender Maximilian Schöpe. Burdukat sei ein ausgezeichneter Kandidat, „mit frischen, neuen und vor allem guten Ideen“ die Entwicklung der Stadt positiv zu beeinflussen. Grimma verdiene einen Bürgermeister, „der Kritik an seiner Arbeit nicht persönlich nimmt, sondern diese annimmt und unvermindert an seine Projekte glaubt und an diesen weiterarbeitet“ – so wie Burdukat trotzt Schmähversuchen seitens des Rathauses mit dem Dorf der Jugend und der Alten Spitzenfabrik. Grimma brauche einen Bürgermeister, „der sich ganz klar von rechtsextremen Tendenzen abgrenzt und die Zivilgesellschaft stärkt“.

SPD: Neue Ideen und Perspektiven für die Stadt Grimma

Auch die Teilnehmer einer SPD-Ortsvereinssitzung haben sich einmütig für eine Kandidatur Burdukats ausgesprochen, heißt es in einer Mitteilung. Nach 21 Jahren werde es Zeit, „dass auch in Grimmas Rathaus ein neuer Bürgermeister mit neuen Ideen und einer neuen Perspektive für die Stadt einzieht“. Die SPD wolle einen Wechsel hin zu einem sozialen und solidarischen Grimma. „Wenn sich Grimma mitsamt seiner Ortsteile weiter gut entwickeln soll, bedarf es eines Miteinanders, bei dem alle gehört und eingebunden werden, einer Organisation, in der die Ortsteile deutlich mehr eigenständigen Gestaltungsspielraum haben und neuer Ideen für einen sozialen und ökologischen Wandel in der Stadt. Hierfür steht nach unserer Auffassung Tobias Burdukat“, so der SPD-Ortschef Ingo Runge.

Von Frank Prenzel