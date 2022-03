Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger tritt wieder an – das sind seine Motive

Grimma

Kandidiert Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) für eine vierte Amtszeit? Punkt 9 Uhr hat der 54-Jährige am Mittwoch die Frage mit Ja beantwortet und damit seine neuerliche Bewerbung bekannt gegeben. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Berger vor Medienvertretern. „Das ist ein Vollzeit-Job.“ Aber er habe die Arbeit immer gern gemacht, sei in den 21 Jahren nicht einen einzigen Tag krank gewesen und fühle sich fit für die anstehenden Aufgaben. Der neue Oberbürgermeister von Grimma wird am 12. Juni gewählt.

Berger bettet Entscheidung in gesellschaftlichen Kontext ein

Berger bettet seine Entscheidung in den gesellschaftlichen Kontext ein. Er glaube, sagte er, dass Deutschland, wahrscheinlich auch Europa und die ganze Gesellschaft vor fundamentalen Veränderungen stehen. „Es müssen Dinge ohne Ende reformiert werden.“ Er wolle dabei sein, Verantwortung für Grimma übernehmen und vielleicht auch für die zwingend notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen. „Ich mache mir weniger Sorgen um Grimma, die Stadt geht ihren Weg“, betonte der parteilose Amtsinhaber mit Wohnsitz Förstgen. Die größten Sorgen bereiteten ihm „der extreme Reformstau, der in diesem Land nicht beherzt genug angegangen wird“.

Eine Katastrophe nach der nächsten für Grimma

Berger erinnerte, dass in den 21 Jahren seiner bisherigen Amtszeit eine Katastrophe die andere ablöste: Zwei Hochwasser, Flüchtlingskrise, Corona und jetzt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. „Ich begreife die Dinge immer als Herausforderung und denke, dass wir trotz der vielen Krisen Grimma ein ganzes Stück weitergebracht haben“, sagte der gelernte Forstwirt und studierte Jurist. So eine Stadt zu führen, sei Teamarbeit, dankte er in dem Zusammenhang seinen „hochengagierten Mitarbeitern“. Auch mit den meisten Stadträten habe er ein sachliches und vertrauensvolles Miteinander. „Sonst wäre Vieles nicht gegangen. Das Erreichte ist eine Teamleistung und nicht nur mein Verdienst“, unterstrich Berger.

Sozial- und Feuerwehrbereich im Fokus der Investitionen

Der Sozial- und Feuerwehrbereich habe bei den Investitionen immer im Fokus gestanden, schaute der Amtsinhaber auf seine bisherige Bilanz. Auf die Infrastruktur bei Schulen und Kindergärten „können wir stolz sein“. Dabei habe Grimma immer sehr verantwortungsvoll gewirtschaftet. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2001 habe die Pro-Kopf-Verschuldung bei 903 Euro gelegen, „Ende dieses Jahres werden es 260 Euro sein“.

Berger erinnerte an die fertig gestellte Hochwasserschutz-Anlage, die Ansiedlung des Rewe-Marktes, das neue Stadion und den beginnenden Bau des städtischen Glasfasernetzes. Im Industrie- und Gewerbegebiet Nord entstünden in den nächsten drei Jahren 1000 Arbeitsplätze. 2025 bekomme Grimma die S-Bahn-Anbindung. In den letzten Jahren sei es auch gelungen, vom Alten Seminar bis zur Roggenmühle ein geschlossenes Ensemble der historischen Altstadt mit architektonischen Juwelen zu schaffen, so der Rathauschef.

Tritt noch einmal an: Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Quelle: Thomas Kube

Was Matthias Berger in Grimma noch nicht erreicht hat

Unzufrieden zeigt sich Berger mit dem Bahnhofsumfeld, bei dem er gern weiter wäre, und mit der Turnhalle Nerchau, für deren Sanierung die Fördermittel fehlen. Eine riesen „Baustelle“ sei auch der Zustand der Straßen. Der Amtsinhaber hofft, dass der Freistaat ab 2023 wieder Mittel für den Straßenbau zur Verfügung stellt.

Neben Bahnhofsensemble und Turnhalle Nerchau bezeichnete Berger den Kindercampus Mutzschen als einen Hotspot für die kommende Legislaturperiode. „Damit wollen wir in der ganzen Region ein Zeichen setzen.“ Wichtig sei zudem, in den nächsten zwei bis drei Jahren die Grundversorgung im Glasfaserbereich zu erreichen. „Langfristig gesehen braucht Grimma auch eine große Mehrzweckhalle“, so Berger, der verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Bislang nur eine Bewerbung beim Gemeindewahlausschuss

Beim Gemeindewahlausschuss von Grimma ging bis zum Mittwoch lediglich die Bewerbung von Matthias Berger um den Posten des Oberbürgermeisters ein. Eventuelle Gegenkandidaten haben sich bislang nicht aus der Deckung gewagt. Während die meisten Parteien in der Stadt gegenüber der LVZ angegeben hatten, keine geeignete Person zu haben, steht die Antwort der Linken noch aus. Berger selbst würde es befürworten, würden die Linken einen Kandidaten aufstellen: „Dann würde die Wahl im Sinne von Auswahl auch einen gewissen Sinn geben.“ 2008 und 2015 war der jetzt 54-Jährige mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Eine Legislatur dauert sieben Jahre.

Von Frank Prenzel